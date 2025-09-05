Esteban Toc, exlíder indígena, comparece a audiencia

El exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, Esteban Toc, fue trasladado este viernes 5 de septiembre a la Torre de Tribunales para comparecer a la audiencia de primera declaración que se tiene programada para este día. En esta fase se dilucidará su situación legal, con respecto a su presunta implicación en un caso que se encuentra bajo reserva.
El exlíder indígena fue detenido el 28 de agosto en un sector conocido como "La Cumbre de Alaska", en el departamento de Quetzaltenango, cuando se dirigía a bordo de un vehículo para realizarse un chequeo médico.
Distintas organizaciones indígenas confirmaron su aprehensión y manfiestaron su rechazo al respecto, pues consideraron que se trata de acciones de persecución contra los pueblos.
"La justicia que se quiere hacer es una injusticia", indicó Toc días atrás en tribunales, a donde había sido llevado para le referida audiencia, pero en esa ocasión se suspendió por la ausencia del querellante.
El exlíder indígena ha permanecido la última semana en la cárcel Mariscal Zavala, donde guarda prisión provisional. Indicó que los primeros días no pudo acceder a su medicamento por ser paciente renal, pero esta mañana confirmó que ayer se le realizó el tratamiento de hemodiálisis que requiere periódicamente.
Apoyo de comunidades de Sololá
Integrantes de distintas comunidades de Sololá llevan a cabo una manifestación pacífica este viernes con el objetivo de exigir respeto para los pueblos indígenas. La caminata salió desde Santa María, en la aldea el Tablón, y se dirige hacia el parque central de Sololá.
Al ser consultado al sobre el tema, Toc indicó que no tenía mayor información al respecto de las acciones tomadas por los habitantes, pues no mantiene comunicación con nadie, a excepción de sus hijos, pero tampoco comentaron eso. Son cosas breves las que abordan, solo sobre fechas de audiencias o su estado de salud, añadió.
Sin embargo, dijo que hoy se enteró, porque alguien le comentó, que en medios de comunicación se publicaron banderas con su foto.
"Diría yo que es una muestra de que no estoy solo y que el trabajo que se hizo no es decisión mía, sino que es decisión del pueblo", expuso.
"La municipalidad indígena de Sololá trabaja con el pueblo y creo que es la única, aunque en otros lados hay organizaciones, pero Sololá es diferente. Nosotros tenemos la sangre caliente, no es que nos guste pelear, no peleamos, sino que nos gusta que las cosas se hagan de la mejor forma", continuó.
Sin embargo, Toc consideró que, ante la coyuntura nacional, el pueblo ha hecho una serie de exigencias, a las que se les ha dado respaldo. "Puramente la organización comunitaria de cada comunidad tiene sus Cocodes, alcaldes comunitarios. Son ellos los que llevan el mensaje", concluyó.