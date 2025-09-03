Exlíder indígena de Sololá comparece a audiencia

El exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, Esteban Toc Tzay, quien fue capturado la semana pasada por su presunta implicación en un caso que está bajo reserva, fue trasladado este miércoles 3 de septiembre a la Torre de Tribunales, en la Ciudad de Guatemala, para comparecer en la audiencia de primera declaración.
Inicialmente, fue ingresado a las carceletas, donde brindó declaraciones a los medios de comunicación para explicar su situación legal, brindar detalles sobre su estadía en prisión y su estado de salud, tomando en cuenta que es paciente renal.
El exlíder indígena es señalado de cinco delitos, incluido terrorismo, tras su participación en las manifestaciones ciudadanas de 2023, donde se exigía el respeto de los resultados electorales y la defensa de la democracia. Al respecto, el sindicado negó estar implicado en irregularidades.
"Vengo a enfrentar más que todo el juicio que supuestamente está en contra de mi persona, aunque yo sé que esa justicia que quieren hacer es una injusticia, que yo no estoy acá por problema familiar o problemas sociales con algún vecino, sino por ser exautoridad del municipio y departamento de Sololá", dijo.
"Con todo lo que me señalan, en primer lugar, son términos elevados, en lo cual eso no existe acá en Guatemala. Probablemente haya existido algún problema en otro lado con esos términos, pero nosotros no llegamos a ese extremo", añadió.
También indicó que espera que durante el desarrollo de la audiencia el juez y el Ministerio Público (MP) comprendan lo que realmente ocurrió.
Acerca del caso, señaló que, todavía no ha tenido mayores detalles debido a la reserva. Compartió que en la audiencia que se realizó en Quetzaltenango tras su detención solamente se le dieron a conocer los cargos que se le atribuyen. "Dijeron que fue por una cuestión de terrorista y algo de obstaculización de situaciones que pasaron en el año 2023", recordó.
Toc aseguró que, como persona y como autoridad comunitaria, no está solo. "Está mi gente a la par mía. Lo que hicimos en el año 2023 no fue orden mío, sino que nosotros trabajamos en una forma horizontal, no vertical, como piensan ellos. Ellos piensan que yo ordené lo que tenía que pasar el día 23, pero no fue así, es al contrario. Es a través de presión de la gente, de las cosas que se estaban viendo y, precisamente, para defender la voz popular y para dar tan siquiera un poquito del seguimiento de la democracia del país", expresó.
Problemas de salud
El exvicealcalde indígena de Sololá explicó que tiene padecimientos renales y, hasta ahora, lleva cinco días de no realizarse el proceso de hemodiálisis. Aunque dijo sentirse tranquilo, compartió que se agota cuando empieza a caminar.
"Recibo hemodiálisis y mueven todo lo que es la sangre. Precisamente en las piernas y cuando uno camina como para subir eso me afecta, entonces me empiezo a sofocar, porque estoy enfermo. Yo estoy tratando de alguna forma de hacerme el fuerte, porque eso es lo que tengo que hacer", indicó.
Sobre su estadía en Mariscal Zavala, donde guarda prisión provisional, dijo que ha estado bien, aunque reconoció que no es "como estar en casa".
Suspensión de audiencia
En el Juzgado de Turno se llevaría a cabo la audiencia de primera declaración contra Toc; sin embargo, tras verificar la presencia de las partes en la sala se constató que el querellante del caso, Ricardo Méndez Ruiz, no se presentó.
En ese sentido, fue suspendida la diligencia y quedó programada para el viernes 5 de septiembre.