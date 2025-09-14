 Caminatas cívicas llenan de fervor las calles de Villa Nueva
Nacionales

Autoridades de tránsito informaron que las marchas recorren la 5a. avenida de Villa Nueva, en dirección hacia el parque central.

Los centros educativos desfilan en Villa Nueva en varias actividades cívicas., PMT de Villa Nueva.
Los centros educativos desfilan en Villa Nueva en varias actividades cívicas. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, informó que este domingo 14 de septiembre de 2025 se desarrollan varias caminatas cívicas dentro del casco urbano de su municipio. Santos confirmó que todos los trabajadores de la PMT están de servicio, acompañando estos eventos públicos y apoyando con el cierre de algunas vías por seguridad peatonal.

En cuanto al recorrido, la comunicadora precisó que los corredores entran desde el sector de la Plaza Villa Nueva, para ocupar toda la 5ª. avenida, en contra de la vía, hasta llegar al parque central de la localidad. En las caminatas participan desde estudiantes, hasta integrantes de las diferentes colonias del municipio, indicó la portavoz.

Sin embargo, la PMT de Villa Nueva publicó en sus redes sociales que el paso por el bulevar El Frutal no presenta complicaciones durante el mediodía de este domingo. Durante la mañana, varios centros educativos hicieron caravanas cívicas frente al Mercado Concepción, a bordo de carrozas elaboradas sobre carros y bicicletas de tres llantas.

Santos pidió a los choferes manejar con precaución, porque los centros asistenciales que participan en las caravanas cívicas llevan entre sus filas niños pequeños, por lo que se mantiene el control y la regulación en las calles y avenidas.

Accidente para lamentar

La PMT de Villa Nueva lamentó que durante la mañana haya ocurrido un accidente de tránsito en la ruta del Túnel hacia El Amate, Bárcenas. En ese lugar, dos motocicletas chocaron por causas que se desconocen.

Por la fuerza del impacto, fue necesario solicitar el apoyo de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes atendieron la emergencia a bordo de la ambulancia RD-51. En el lugar, una motoneta blanca impactó con una motocicleta color rojo.

Autoridades de tránsito y vecinos gestionaron el apoyo de los paramédicos, llamando al teléfono 1554 del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales. Fueron rescatistas de la estación de Bárcenas quienes auxiliaron a los ocupantes de los vehículos de dos ruedas.

Continúa búsqueda de persona arrastrada por Río Las Vacas

Los cuerpos de rescate revelaron que hasta el momento han localizado a dos de tres personas desaparecidas bajo el puente El Incienso.

