Desmantelan red de tráfico humano en EE. UU.: Guatemaltecos detenidos

Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales en Florida resultó en la detención de 230 personas -entre ellas 46 inmigrantes indocumentados- quienes serán acusadas de delitos relacionados con la solicitud de servicios sexuales, la oferta de prostitución y el transporte de prostitutas.
La oficina del fiscal general del estado, James Uthmeier, detalló este viernes en un comunicado que durante la investigación se identificaron doce posibles víctimas de trata de personas.
El operativo duró siete días y utilizó redes sociales y plataformas de contratación de acompañantes para contactar a los acusados.
La mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales, sumando un total combinado de 296 delitos graves y 348 delitos menores, según un comunicado de la Fiscalía.
Entre los arrestados se encuentran 46 inmigrantes indocumentados provenientes de Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Brasil, Colombia y Bahamas.
"Los traficantes de personas son depredadores viles que explotan a los vulnerables, y una vez más, un número desproporcionado de los arrestados en esta operación eran inmigrantes indocumentados", indicó el fiscal Uthmeier en el comunicado.
El operativo fue liderado por la Oficina del Alguacil del Condado Polk, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y otras agencias federales.
* Le puede interesar:
Otros operativos en Estados Unidos
En los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), detuvo a decenas de inmigrantes considerados "graves criminales", según aseguró en su. momento Tom Homan, "zar" de la frontera del nuevo gobierno.
"Algunos de ellos eran violadores, otros asesinos, algunos habían abusado de niños. ICE está haciendo su trabajo. Está priorizando, tal y como el presidente dijo que haría. Está haciendo su trabajo de forma excelente sobre el terreno y continuará haciéndolo cada día", indicó el funcionario.
"En estos momentos nos estamos concentrando en los peores", agregó el funcionario, apuntando que se trata de gente que presenta una amenaza para la seguridad nacional o pública y destacando que no puede haber una seguridad nacional "fuerte" si la frontera no está asegurada.