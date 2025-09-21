Capturados dos supuestos asaltantes en la zona 1 capitalina

Dos hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta de alta gama fueron capturados la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025 en la 11 calle y 1a. avenida de la zona 1. Según el relato de la Policía Nacional Civil (PNC), ambos aprehendidos podrían ser supuestos asaltantes, quienes fueron enviados a la Torre de Tribunales por delitos como el de portación ilegal de armas de fuego.
La institución policial destacó que los detenidos fueron sorprendidos por policías de la comisaría 11 y se les decomisó el vehículo de dos ruedas, una pistola en la que portaban 12 municiones. En un video, la PNC mostró como los apresados fueron llevados hasta la patrulla GUA-11105 para ser entregados a las entidades de justicia.
En el trayecto hacia la patrulla, se pudo observar que uno de los detenidos viajaba sin playera y con la espalda totalmente tatuada. En tanto, el segundo de los capturados portaba una chumpa de color negro y blanco.
En otro escenario, agentes de la comisaría 31, ubicada en el departamento de Escuintla, capturaron a un hombre sospechoso del delito de narcomenudeo. La aprehensión se desarrolló en el kilómetro 82 de la ruta al Pacífico, área de Siquinalá, Escuintla. La PNC únicamente identificó al apresado como William, de 28 años.
En el procedimiento de captura, los uniformados incautaron nueve piedras de crack, mientras que a un menor de 17 años, que estaba junto al adulto, le localizaron ocho piedras de crack. Posteriormente la PNC, reportó la captura de otras dos personas por el mismo delito, durante cateos en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
En el citado departamento, Marvin, de 25 años y Reyna, de 31, estaban en posesión de cápsulas con cocaína que les fueron incautadas. "En otros inmuebles se decomisaron 11 teléfonos, una tableta electrónica, 3 DVR, 1 arma de metal de gas comprimido y siete colmillos conteniendo cocaína.
Capturas por extorsión
Posteriormente, la PNC reportó la detención de un hombre que tenía dos órdenes de captura por extorsión; la captura se hizo efectiva gracias al trabajo de agentes integrantes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) que realizaban recorridos de seguridad en la 21 calle y 9a. avenida de la zona 1.
Posteriormente, la PNC apresó a un segundo hombre señalado de los delitos de asesinato, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito de forma continuada. La detención se ejecutó en la 11 calle y 4 avenida, colonia Landívar, zona 7.
La PNC informó que el detenido es presunto integrante de la mara salvatrucha y se identificó como Héctor Hugo Vásquez Urizar, de 21 años, alias "Kid Demond". Dentro del grupo criminal, la PNC especificó que Vásquez tiene la función de "ranflero" dentro de la clica Landívar Locos.