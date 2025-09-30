 Menores en Mixco: Hallados sin vida tras desaparición
Nacionales

Menores hallados sin vida en Mixco habían sido reportados como desaparecidos

De acuerdo con las alertas Alba Keneth, los adolescentes desaparecieron el 28 de septiembre.

Los cuerpos fueron hallados en un área con vegetación, en Mixco., Bomberos Voluntarios
Los cuerpos fueron hallados en un área con vegetación, en Mixco. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Dos adolescentes, reportados como desaparecidos fueron víctimas de la violencia y hallados sin vida en una zona boscosa en las afueras de la Ciudad de Guatemala, informaron este martes 30 de septiembre las autoridades.

La localización de los cuerpos tuvo lugar durante la madrugada de hoy. Según reportaron los Bomberos Voluntarios, estaban en un camino de terracería del municipio de Mixco, a unos 20 kilómetros al oeste del centro de la capital.

Las víctimas, identificadas como Eduardo Josué Quej, de 15 años, y Ángel Gabriel Pascual Urizar, de 16, fueron reconocidas por sus respectivas familias.

Un informe preliminar por parte de las autoridades señala que ambos adolescentes presentaban señales de violencia en sus cuerpos, específicamente disparos de arma de fuego.

Hipótesis del crimen

Los jóvenes, residentes en colonias aledañas a la zona donde fueron encontrados, salieron juntos de sus hogares el pasado lunes al mediodía tras asistir a sus centros educativos con la intención de ir a comprar comida, de acuerdo a sus familias.

Sin embargo, no volvieron a sus viviendas, por lo que sus parientes buscaron ayuda de las autoridades y se activaron alertas Alba - Keneth, para la búsqueda inmediata, con el fin de poder ubicarlos.

Una de las principales hipótesis de las autoridades con respecto a lo sucedido es el robo, ya que la motocicleta en la que se transportaban los adolescentes no ha sido encontrada.

Informe refleja más homicidios

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a agosto de 2025 en Guatemala se han registrado 2.154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período de 2024.

Según los registros de incidentes de la policía guatemalteca, todos los meses de 2025 ha habido un repunte de muertes violentas en comparación con el año anterior.

