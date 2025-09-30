 Encuentran a tres muertos en Mixco: Última Hora
Nacionales

Localizan a tres personas sin vida en Mixco

Sus cuerpos permanecían entre la maleza.

Los cuerpos fueron hallados en un área con vegetación, en Mixco., Bomberos Voluntarios
Los cuerpos fueron hallados en un área con vegetación, en Mixco. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro confirmaron este martes 30 de septiembre la localización de dos personas sin vida en un sector de un camino de terracería en Alamedas de Yumar, municipio de Mixco, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron varias alertas con respecto a la presencia de personas posiblemente heridas por proyectiles de arma de fuego que permanecían en el sector, por lo que de inmediato se trasladó personal.

Los técnicos en urgencias médicas de la 2ª compañía realizaron un rastreo y localizaron entre la maleza a dos hombres en estado inconsciente. Al evaluarlos, constataron que ya no contaban con signos vitales.

Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que el oficial a cargo de esta emergencia procedió a dar aviso a las autoridades para gestionar el retiro de los cuerpos y determinar el origen del fallecimiento.

Ninguna de las dos víctimas pudo ser identificada debido a que no se encontraron documentos personales en el lugar ni se acercó algún conocido para poder reconocerlas. Solo se conoció que tienen aproximadamente 15 años de edad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar del hallazgo para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Otro cuerpo abandonado; tenía una nota

Después de que se reportara el caso de los dos posibles menores hallados sin vida, surgió un nuevo caso en el que una persona víctima de la violencia fue abandonada en la vía pública sin vida.

Los Bomberos Municipales de Mixco dieron a conocer sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre envuelto en bolsas y costales que estaba a un costado de la carretera en el bulevar Sacoj Grande y 70 calle, zona 6 de ese municipio.

A un costado de esta persona permanecía una nota escrita a mano en la que se mencionaban posibles vínculos con temas de extorsión.

