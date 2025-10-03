 Guatemala y Canadá estrenan conexión aérea directa vía Montreal
Nacionales

Guatemala y Canadá estrenan conexión aérea directa vía Montreal

El primer vuelo arribó este viernes al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Las autoridades destacaron que la apertura de esta ruta Guatemala - Canadá constituye un hito en la conectividad internacional del país., Juan Carlos Chanta/EU
Las autoridades destacaron que la apertura de esta ruta Guatemala - Canadá constituye un hito en la conectividad internacional del país. / FOTO: Juan Carlos Chanta/EU

El Gobierno de Guatemala anunció el inicio de operaciones de Air Canada en el país centroamericano, con la apertura de una nueva ruta de vuelos directos que conectarán Montreal y la Ciudad de Guatemala. El primer vuelo arribó este viernes, 3 de octubre, al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según indicaron las autoridades, la apertura de esta ruta constituye un hito en la conectividad internacional del país y representa una oportunidad estratégica para el fortalecimiento del turismo, el comercio y la economía nacional.

Este primer vuelo que aterrizó procedente de Montreal transportó a 291 personas, incluidos 282 pasajeros, dos capitanes y siete sobrecargos. A este le siguió un viaje de retorno, con destino a territorio canadiense, donde partieron desde Guatemala 145 personas, conformadas por 136 pasajeros, dos capitanes y siete sobrecargos.

En la sede del aeropuerto se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida, en la cual participaron autoridades y representantes de los gobiernos de ambos países, entre ellos el embajador extraordinario y plenipotenciario de Canadá acreditado en Gautemala y Belice, Olivier Jacques; el presidente de la cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham), Luis Monzón; el viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Fernando Suriano; y Harris Whitbeck, director general del Inguat.

Más sobre la nueva ruta

La nueva ruta se mantendrá activa hasta el 29 de abril del próximo año y el itinerario fue planificado como un vuelo de temporada, diseñado para satisfacer la alta demanda de viajeros canadienses que buscan escapar del frío invernal hacia destinos con sol y calor.

La aerolínea Air Canada ha programado tres vuelos semanales, con una duración de trayecto de cinco horas y treinta minutos.

Este enlace no es solo turístico, sino estratégico, ya que desde Montreal, los pasajeros guatemaltecos podrán acceder a toda la red aérea de Canadá y a múltiples destinos internacionales, afirma el comunicado.

Guatemala espera recibir durante 2025 un total de 3,4 millones de turistas y aumentar en más de un 10 % las llegadas de visitantes registradas a la nación centroamericana en 2024, según cálculos oficiales.

