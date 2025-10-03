Guatemala y Canadá estrenan conexión aérea directa vía Montreal

El Gobierno de Guatemala anunció el inicio de operaciones de Air Canada en el país centroamericano, con la apertura de una nueva ruta de vuelos directos que conectarán Montreal y la Ciudad de Guatemala. El primer vuelo arribó este viernes, 3 de octubre, al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Según indicaron las autoridades, la apertura de esta ruta constituye un hito en la conectividad internacional del país y representa una oportunidad estratégica para el fortalecimiento del turismo, el comercio y la economía nacional.
Este primer vuelo que aterrizó procedente de Montreal transportó a 291 personas, incluidos 282 pasajeros, dos capitanes y siete sobrecargos. A este le siguió un viaje de retorno, con destino a territorio canadiense, donde partieron desde Guatemala 145 personas, conformadas por 136 pasajeros, dos capitanes y siete sobrecargos.
En la sede del aeropuerto se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida, en la cual participaron autoridades y representantes de los gobiernos de ambos países, entre ellos el embajador extraordinario y plenipotenciario de Canadá acreditado en Gautemala y Belice, Olivier Jacques; el presidente de la cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham), Luis Monzón; el viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Fernando Suriano; y Harris Whitbeck, director general del Inguat.
Más sobre la nueva ruta
La nueva ruta se mantendrá activa hasta el 29 de abril del próximo año y el itinerario fue planificado como un vuelo de temporada, diseñado para satisfacer la alta demanda de viajeros canadienses que buscan escapar del frío invernal hacia destinos con sol y calor.
La aerolínea Air Canada ha programado tres vuelos semanales, con una duración de trayecto de cinco horas y treinta minutos.
Este enlace no es solo turístico, sino estratégico, ya que desde Montreal, los pasajeros guatemaltecos podrán acceder a toda la red aérea de Canadá y a múltiples destinos internacionales, afirma el comunicado.
Guatemala espera recibir durante 2025 un total de 3,4 millones de turistas y aumentar en más de un 10 % las llegadas de visitantes registradas a la nación centroamericana en 2024, según cálculos oficiales.