Conred atiende derrumbe en la ruta a San Pedro Ayampuc

Conductores y peatones reportaron al número de teléfono 119 del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que un derrumbe afectó el kilómetro 19.5 de la carretera al municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. Por esa razón, las autoridades solicitaron el apoyo de cuadrillas municipales y de Conred para activar un procedimiento para retirar los escombros sobre la ruta.
La Municipalidad de San Pedro Ayampuc compartió imágenes de como sus trabajadores llegaron al área para liberar el tramo afectado, con el propósito de evitar accidentes de tránsito y otros efectos del alud. Tras varias horas de trabajo, las autoridades declararon que la zona volvió a ser transitable.
En otros incidentes asociados a las lluvias, Conred reportó un derrumbe que se registró en la colonia Santa Sofia, municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala. En ese lugar, el personal de la Municipalidad local trabajó en conjunto con los delegados de Conred, para ejecutar las tareas de limpieza.
En el departamento de Suchitepéquez, delegados de Conred realizaron tareas de evaluación de daños y análisis de necesidades en viviendas afectadas por una inundación súbita. Este acumulado de agua se registró en la comunidad de Labor La Laguneta, municipio de Santa Bárbara, departamento de Suchitepéquez, donde no se reportaron personas fallecidas o heridas.
Conred reporta deslizamiento en San Marcos
Mientras tanto, delegados de San Marcos reportaron que una vivienda se vio seriamente afectada por el descenso de un flujo de lodo registrado en aldea Nueva Florida, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos.
Según las imágenes compartidas por Conred, el flujo de lodo afectó seriamente una vivienda, porque el material del derrumbe la inundó en al menos dos metros de altura. Asimismo, las imágenes revelaron que un carro color verde quedó seriamente afectado en el lugar.