 Conred atiende derrumbe en la ruta a San Pedro Ayampuc
Nacionales

Conred atiende derrumbe en la carretera a San Pedro Ayampuc

Durante la madrugada, un alud de tierra bloqueó el paso en la ruta hacia el municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.

Compartir:
Autoridades Municipales de San Pedro Ayampuc enviaron cuadrillas de trabajo para limpiar el derrumbe., Conred.
Autoridades Municipales de San Pedro Ayampuc enviaron cuadrillas de trabajo para limpiar el derrumbe. / FOTO: Conred.

Conductores y peatones reportaron al número de teléfono 119 del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que un derrumbe afectó el kilómetro 19.5 de la carretera al municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. Por esa razón, las autoridades solicitaron el apoyo de cuadrillas municipales y de Conred para activar un procedimiento para retirar los escombros sobre la ruta.

La Municipalidad de San Pedro Ayampuc compartió imágenes de como sus trabajadores llegaron al área para liberar el tramo afectado, con el propósito de evitar accidentes de tránsito y otros efectos del alud. Tras varias horas de trabajo, las autoridades declararon que la zona volvió a ser transitable.

En otros incidentes asociados a las lluvias, Conred reportó un derrumbe que se registró en la colonia Santa Sofia, municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala. En ese lugar, el personal de la Municipalidad local trabajó en conjunto con los delegados de Conred, para ejecutar las tareas de limpieza.

En el departamento de Suchitepéquez, delegados de Conred realizaron tareas de evaluación de daños y análisis de necesidades en viviendas afectadas por una inundación súbita. Este acumulado de agua se registró en la comunidad de Labor La Laguneta, municipio de Santa Bárbara, departamento de Suchitepéquez, donde no se reportaron personas fallecidas o heridas.

También consulte: El percance que cobró la vida del adolescente ocurrió en el caserío San José Las Cruces, del municipio de La Tinta, departamento de Alta Verapaz.

Menor que viajaba en motocicleta fallece en accidente

El percance que cobró la vida del adolescente ocurrió en el caserío San José Las Cruces, del municipio de La Tinta, departamento de Alta Verapaz.

Conred reporta deslizamiento en San Marcos

Mientras tanto, delegados de San Marcos reportaron que una vivienda se vio seriamente afectada por el descenso de un flujo de lodo registrado en aldea Nueva Florida, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos.

Según las imágenes compartidas por Conred, el flujo de lodo afectó seriamente una vivienda, porque el material del derrumbe la inundó en al menos dos metros de altura. Asimismo, las imágenes revelaron que un carro color verde quedó seriamente afectado en el lugar.

Foto embed
Una vivienda quedó seriamente dañada en Tajumulco, San Marcos, por el descenso de un flujo de lodo. - Conred.

En Portada

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguatet
Nacionales

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate

07:36 AM, Oct 05
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos t
Internacionales

Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos

07:48 AM, Oct 05
Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravot
Deportes

Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravo

08:48 AM, Oct 05
WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujerest
Farándula

WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujeres

08:55 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos