Menor que conducía motocicleta fallece en accidente

Bomberos Municipales Departamentales lamentaron el deceso de un menor de edad durante la mañana de este sábado 4 de octubre de 2025 en el caserío San José Las Cruces, municipio de La Tinta, departamento de Alta Verapaz. Los paramédicos atendieron la emergencia a bordo de la ambulancia AR-17.
Sin embargo, los paramédicos constataron que el adolescente, que no ha sido identificado, ya no presentaba signos vitales por el fuerte golpe que recibió. Según testigos, la víctima mortal se conducía en motocicleta cuando fue atropellado por un vehículo no identificado.
Los rescatistas precisaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 237 de la Ruta Nacional 7-E y en las imágenes que compartieron se puede apreciar que fue en frente de una gasolinera de la ruta. En el lugar, un carril quedó deshabilitado, porque las autoridades cerraron el paso para dar espacio a las investigaciones del Ministerio Público.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al sector para resguardar el escenario del accidente, mientras familiares se acercaron para constatar lo ocurrido. Varios vecinos se acercaron al lugar del percance, por lo que las autoridades pidieron precaución al momento de circular por el sector.
Accidentes en la capital
En otros accidentes, Bomberos Municipales reportaron que un mototaxi y un picop chocaron en la 10ª. avenida y 13 calle de la zona 6 capitalina. Como resultado, los paramédicos dieron los primeros auxilios al chofer del vehículo de transporte de pasajeros, quien tuvo que ser trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Tras el impacto, el vehículo de tres ruedas quedó con serios daños en su estructura, mientras que el automotor de carga recibió el impacto en la lodera derecha. El accidente bloqueó uno de los carriles en la citada dirección, generando tránsito lento por algunos momentos.