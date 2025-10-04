Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, reaccionó al veto presidencial sobre el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en una publicación en sus redes sociales. En su cuenta de "X", el jefe edil manifestó respeto, pero señaló contradicciones de iniciativas de su propio partido y ministro de Finanzas.
Respetamos la decisión presidencial sobre el Decreto 7-2025, que se da en el marco de sus facultades constitucionales; pero rechazamos sus razones, pues contradicen iniciativas de su propio partido y ministro de Finanzas", escribió Siero.
Siero añadió que más de 300 alcaldes respaldaron a los diputados que aprobaron el decreto con 108 votos. "Los animamos a revertir el veto conforme al artículo 179 de la Constitución. El presidente dio la espalda a los municipios".
Según el funcionario edil, "esta era su oportunidad - de Arévalo- para demostrar que combate la corrupción, eliminando el chantaje político para condicionar apoyos y votos en el Congreso con las obras de Consejos de Desarrollo; pero se convirtió en lo que ofreció combatir".
Versión del Ejecutivo
El pasado viernes, el Organismo Ejecutivo confirmó el veto presidencial por medio de un comunicado en el que reconoció "la necesidad de garantizar la ejecución de obra pública, para dar respuesta a las necesidades municipales, por lo que explora alternativas al Decreto 7-2025".
La misiva también establece que el Gobierno de Guatemala trabajará con el Congreso, para poder alcanzar acuerdos enfocados en el desarrollo local, "sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público".
Después de analizar el Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso de la República, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, decidió vetar el citado decreto al advertir vicios de inconstitucionalidad", manifestó el comunicado.
La misiva establece que el Decreto en mención podría ser lesivo para los artículos, 2, 119, 154, 171b y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala.