Nacionales

Piden respetar a los mapaches del parque Erick Barrondo

La administración del parque pide no acercarse, no alimentarlos y no acariciarlos, como parte del respeto a esta especie de animalitos.

Los mapaches del parque Erick Barrondo fueron vistos el pasado miércoles en el lugar. / FOTO: Parque Erick Barrondo.

La administración del Parque Erick Barrondo sorprendió al comunicar que una familia de mapaches comparte espacio con los visitantes en las instalaciones deportivas, al compartir una fotografía que fue captada esta semana en el lugar. Por esa razón, los encargados del lugar pidieron a quienes frecuentan el área que no se acerquen, no los alimenten y tampoco los acaricien.

Son parte del entorno y merecen disfrutarlo con tranquilidad", enfatizaron.

En las redes sociales, el Parque Erick Barrondo mostró a por lo menos ocho mapaches en grupo, mientras descansaban en la parte alta de una pared del lugar. Las autoridades del lugar argumentaron que en ese centro deportivo conviven con la naturaleza, por lo que hicieron un llamado a cuidar y respetar a los animales.

Curiosos comentaron que es necesario instalar bebederos de agua para los mapaches y que se implementen planes para su protección y alimentación. Páginas web especializadas en fauna describen que los mapaches tienen diferentes habilidades instintivas, son nocturnos y poseen notables destrezas manuales.

En su apariencia, los animales se caracterizan por tener la forma de un antifaz en su rostro, lo que les permite una excelente visión nocturna, según los expertos. Los sitios especializados añaden que una de sus curiosidades es que "lavan" su comida antes de ingerirla.

Características únicas de los mapaches

"En algunos casos se observa como los mapaches ingresan a las casas buscando comida en las bolsas de basura", añadieron. Algunos consideran que son "inteligentes", porque pueden resolver problemas complejos, como abrir cerraduras, manipular objetos y recordar soluciones a varias tareas durante años.

Sus patas delanteras, que se asemejan a manos humanas, tienen dedos delgados y pelos especializados que les dan un gran sentido del tacto, lo que les permite manipular con facilidad alimentos y objetos, afirman. Los expertos señalaron que esta especie es, generalmente, activa durante la noche y duerme de día, aunque pueden salir en horas diurnas si necesitan comida.

"También se caracterizan por ser excelentes escaladores y nadadores entre árboles y cuerpos de agua, aunque su pelaje no es impermeable", describieron.

Con información del periodista Lester Ramírez de Emisoras Unidas 89.7 FM.

