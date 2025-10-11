PNC reporta hallazgo de arsenal y la captura de 12 personas en Escuintla

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de un arsenal y la captura de 12 personas en el departamento de Escuintla, durante la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025. Fueron agentes de la comisaría 31 quienes ubicaron los ilícitos en un operativo estratégico que empezó el pasado viernes y continúa este sábado.
La entidad de seguridad indicó que su reporte que "localizaron una cantidad aún no determinada de armas de fuego de diferentes calibres". Las fuerzas de seguridad añadieron que "el operativo se inició ayer y este sábado se esperan detalles de los resultados".