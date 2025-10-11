 PNC reporta hallazgo de arsenal y la captura de 12 personas en Escuintla
Nacionales

PNC reporta hallazgo de arsenal y la captura de 12 personas en Escuintla

Las fuerzas de seguridad están contabilizando varias armas de fuego de grueso calibre, halladas en un operativo que empezó el viernes.

La PNC sigue contabilizando las armas de fuego encontradas en Escuintla.
La PNC sigue contabilizando las armas de fuego encontradas en Escuintla.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de un arsenal y la captura de 12 personas en el departamento de Escuintla, durante la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025. Fueron agentes de la comisaría 31 quienes ubicaron los ilícitos en un operativo estratégico que empezó el pasado viernes y continúa este sábado.

La entidad de seguridad indicó que su reporte que "localizaron una cantidad aún no determinada de armas de fuego de diferentes calibres". Las fuerzas de seguridad añadieron que "el operativo se inició ayer y este sábado se esperan detalles de los resultados".

Organizaciones sociales denuncian “violencia sistemática” contra las niñas

Las organizaciones se pronunciaron en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre.

