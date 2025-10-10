 Organizaciones sociales denuncian "violencia sistemática" contra las niñas
Nacionales

Organizaciones sociales denuncian "violencia sistemática" contra las niñas

Las organizaciones se pronunciaron en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre.

Compartir:
Dulce Vicente, una estudiante de doce años de la fundación Fe y Alegría, participa en una rueda de prensa., Foto EFE/ Alex Cruz
Dulce Vicente, una estudiante de doce años de la fundación Fe y Alegría, participa en una rueda de prensa. / FOTO: Foto EFE/ Alex Cruz

Diversas organizaciones sociales de Guatemala alzaron la voz este viernes 10 de octubre para denunciar la persistente situación de inequidad, exclusión, discriminación y múltiples formas de violencia que enfrentan miles de niñas y adolescentes en el país, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre.

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Fundación Fe y Alegría y el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) expresaron -en conferencia de prensa- su "profunda preocupación e indignación" ante lo que calificaron como un "incumplimiento sistemático" del Estado en garantizar los derechos humanos fundamentales de la niñez y la adolescencia.

Nery Rodenas, en representación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, destacó la alarma por el aumento y la normalización de las violencias sexuales, la trata de personas, especialmente en la modalidad de explotación laboral y explotación sexual comercial, los embarazos producto de abusos y las migraciones forzadas, que afectan desproporcionadamente a este grupo poblacional.

"Cada embarazo infantil es una evidencia de violencia sexual. Cada niña desaparecida o traficada refleja la ausencia de políticas efectivas de prevención y justicia", sentenció Rodenas.

Ana Pérez, docente de Fe y Alegría en el departamento (provincia) de Totonicapán, en el oeste de Guatemala, enfatizó en la doble discriminación que sufren las niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, por ser mujeres y por ser indígenas, lo que incluye la discriminación racial por sus prácticas culturales y la exclusión social en la toma de decisiones.

La docente también relató la realidad de niñas que deben dejar la escuela para asumir roles de adulto, al cuidar a sus hermanos menores mientras sus padres trabajan y vivir en condiciones de pobreza.

Dulce Vicente, una estudiante de doce años de Fe y Alegría, dio un testimonio sobre las condiciones vulnerables en su comunidad, donde las niñas son obligadas a cuidar a sus hermanos por ser de "familias extensas y de pobreza extrema" y son violentadas verbal y psicológicamente.

La menor denunció la normalización de comentarios ofensivos como "No hubieras nacido, no sirves para nada, al final solo nacieron para casarse". La joven también refirió que hay casos donde padres obligan a sus hijas adolescentes a casarse clandestinamente con hombres adultos por una compensación económica, lo que a menudo desemboca en más violencia y abusos.

Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Reproductiva, recordó que hay 3,3 millones de niñas entre 0 y 17 años en Guatemala que enfrentan estas circunstancias.

Las organizaciones exigieron al Estado de Guatemala asumir su responsabilidad de garantizar la vida, integridad y bienestar de todas las niñas y adolescentes sin excepción, especialmente de áreas rurales.

Además, las entidades convocantes a la rueda de prensa llamaron a la sociedad a no permanecer indiferente, ya que señalaron que "el silencio y la inacción también son formas de violencia".

CC da trámite a amparo de diputados oficialistas sobre Decreto 7-2025

El Congreso deberá remitir un informe al respecto en un plazo no mayor de 48 horas.

Vía EFE

En Portada

Un gol al 90+3 le arrebata la victoria a Guatemala en Paramaribot
Deportes

Un gol al 90+3 le arrebata la victoria a Guatemala en Paramaribo

05:04 PM, Oct 10
VIDEO. Darwin Lom anota un golazo al estilo Zlatant
Deportes

VIDEO. Darwin Lom anota un golazo al estilo Zlatan

05:16 PM, Oct 10
MP exhorta a magistrado de CC a abstenerse de emitir declaraciones que difamen a la instituciónt
Nacionales

MP exhorta a magistrado de CC a "abstenerse de emitir declaraciones que difamen a la institución"

02:24 PM, Oct 10
Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobos

03:13 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real Madridredes socialesSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos