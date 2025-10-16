VIDEO. Balacera en gasolinera de Quiché deja dos muertos, entre ellos un inspector de la PNC

Una intensa balacera se desató en horas de la tarde del miércoles, 15 de octubre, en la aldea Cantabal, Playa Grande, Ixcán, departamento de Quiché, en medio de un operativo en el que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le daban seguimiento a un caso de robo. La institución de seguridad compartió en sus redes sociales videos del momento en el que se dieron los hechos.
Según la información compartida, los policías se enfrentaron a tiros a dos asaltantes que previamente habían atracado un comercio en el centro del municipio y al observar la presencia de PNC huyeron hasta ser copados en una gasolinera.
"En ese lugar, inmediatamente los criminales disparan en repetidas ocasiones contra el personal policial y estos responden el fuego, neutralizan e hiriendo a dos individuos", detalló la PNC.
Los sospechosos fueron identificados como Elizandro Díaz González, de 73 años; y Marvin Díaz Martínez, de 45, a quienes se les decomisó dos pistolas ilegales y el picop en el que pretendían escapar.
Los detenidos fueron llevados a un centro asistencial debido a que presentan heridas de bala y se coordinó la custodia respectiva. Tras su ingreso al hospital, Díaz fue declarado fallecido debido a la gravedad de su estado de salud.
Como resultado del intercambio de disparos, también resultaron con lesiones el inspector de la PNC, Alex Figueroa, de 47 años; y los agentes Manuel Tuz Caal, de 36 años, y Miguel Ángel Mendoza Ac, de 27 años, quienes fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial de la localidad para su atención inmediata.
"Horas más tarde dejó de existir el inspector Alex Anibal Figueroa Icó, caído en cumplimiento del deber", detalló Edwin Monroy, vocero policial.
Agregó que las investigaciones en seguimiento a este caso continúan en desarrollo. Además, la PNC se solidarizó con la familia del elemento fallecido y señaló que se trata de una pérdida irreparable.