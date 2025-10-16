 Exministro de Gobernación se pronuncia por salida del cargo
Nacionales

Jiménez: "Concluiré funciones cuando sea nombrado y tome posesión el nuevo ministro(a)"

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció acerca de su salida del cargo, luego de que el presidente Bernardo Arévalo aceptó su renuncia.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia desde la Dirección General de la PNC., Mingob
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia desde la Dirección General de la PNC. / FOTO: Mingob

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció este jueves 16 de octubre acerca de su salida de la cartera, después de que el presidente Bernardo Arévalo confirmó que aceptó su renuncia tras la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II.

El exfuncionario indicó que concluirá sus funciones cuando sea nombrado y tome posesión el nuevo ministro o ministra. Por ahora, desde el Ejecutivo no se ha confirmado quiénserá el nuevo titular de la institución.

"Hasta ese momento continuaré en funciones conforme a la ley, estoy conduciendo una proceso de transición ordenado y transparente, orientado al traslado integral de información, planes y líneas estratégicas para que el próximo titular cuente con todos los insumos y arranque con éxito", indicó Jiménez en una publicación en sus redes sociales.

Agregó que los operativos de la Policía Nacional Civil se mantienen sin pausa y con coordinación interinstitucional. En ese sentido, aclaró que los cambios políticos no deben incidir negativamente en la seguridad de la sociedad guatemalteca.

"Este proceso de traslado de información, con este nivel de alcance, es otra acción que jamás se había dado en el Ministerio de Gobernación. Haré todo lo que esté en mis manos para que el próximo ministro(a) tenga una gestión exitosa", concluyó.

