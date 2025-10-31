Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar

Un video que circula en redes sociales muestra un incidente de imprudencia vial ocurrido en la Avenida Bolívar, zona 3 capitalina, una de las rutas más transitadas de la ciudad de Guatemala. La grabación evidencia el momento en que el conductor de una camioneta gris se incorpora abruptamente a la vía principal, sin respetar la proximidad de una motorista que circulaba en el carril preferente. La mujer logra frenar a tiempo y evita el impacto.
En las imágenes también se observa que, tras el reclamo de la motorista, el piloto de la camioneta reacciona de manera agresiva y le cierra el paso, movimiento que estuvo a punto de provocarle la caída. La escena es vista por varios motoristas que circulaban en la zona, quienes aceleran y rodean el vehículo para impedirle avanzar.
Instantes después, una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que pasaba por el lugar interviene y bloquea la camioneta. Los agentes descienden y le ordenan detenerse, mientras un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala se incorpora rápidamente a la escena para apoyar el procedimiento. En ese punto, el conductor ya no tuvo posibilidad de escapar.
¿Qué ocurrió con el conductor de la camioneta?
Según el motorista que grabó el video, las autoridades tomaron control del incidente en el lugar. Se presume que el conductor recibió una multa y fue advertido por la PNC sobre su conducta.
El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la imprudencia vial es frecuente entre motoristas y automovilistas, sin embargo, en este caso el rechazo se enfocó en la acción del conductor de la camioneta, especialmente porque puso en riesgo a una mujer. Los comentarios coincidieron en destacar la rápida reacción tanto de los motoristas que apoyaron a la víctima como de las autoridades que actuaron de inmediato.
Este tipo de incidentes se han vuelto cada vez más visibles en plataformas digitales, donde la ciudadanía denuncia comportamientos peligrosos en el tránsito y exige mayor control y sanciones para evitar hechos que puedan terminar en tragedia.