 Juez resuelve situación de conductor que impactó contra edificio municipal de Antigua Guatemala
Nacionales

Juez resuelve situación de conductor que impactó contra edificio de la Municipalidad de Antigua

El conductor en estado de ebriedad chocó el vehículo contra las gradas del edificio municipal.

Como resultado del incidente, dos peatones fueron trasladados de inmediato al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, Foto María Teresa López
Como resultado del incidente, dos peatones fueron trasladados de inmediato al Hospital Nacional de Antigua Guatemala

El Juzgado de Paz Penal de Sacatepéquez ligó a proceso penal al conductor de un vehículo que chocó contra la estructura del edificio de la Municipalidad de Antigua Guatemala, por los delitos de atentado contra el patrimonio cultural de la nación y responsabilidad de conductores, informó la noche de este domingo 9 de noviembre, el Ministerio Público (MP). 

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación presentó los indicios suficientes, luego de 18 horas ininterrumpidas de trabajo, para que el conductor identificado como Tulio G fuera ligado a proceso. 

Los hechos ocurrieron el pasado sábado aproximadamente a las 19:00 horas, cuando el sindicado colisionó con su vehículo contra las gradas del Palacio del Ayuntamiento de La Antigua Guatemala.

Según la investigación, Tulio G. conducía en estado de ebriedad al momento del impacto.

Aunque fue ligado a proceso, el juzgado lo benefició con medidas sustitutivas.

La Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, informó que a través de sus distintas dependencias, coordinó con el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) para realizar el análisis y evaluación de los posibles daños estructurales ocasionados al edificio patrimonial de la comuna, por el conductor de un vehículo que impactó contra la infraestructura.

Como resultado del incidente, dos peatones fueron trasladados de inmediato al Hospital Nacional de Antigua Guatemala por elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sin presentar lesiones físicas de gravedad.

El piloto del vehículo fue retenido en el lugar por personal del Grupo de Reacción Inmediata Municipal (GRIM).

Evalúan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemala

El conductor de un vehículo chocó contra el edificio municipal, causando lesiones a dos peatones y daños a la estructura patrimonial

Emisoras  Escúchanos