Evaluan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemala

Nacionales

Evalúan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemala

El conductor de un vehículo chocó contra el edificio municipal, causando lesiones a dos peatones y daños a la estructura patrimonial

El vehículo impactó contra las gradas del edificio municipal., Foto María Teresa López
El vehículo impactó contra las gradas del edificio municipal. / FOTO: Foto María Teresa López

La Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, informó que a través de sus distintas dependencias, coordinó con el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) para realizar el análisis y evaluación de los posibles daños estructurales ocasionados al edificio patrimonial de la comuna, por el conductor de un vehículo que impactó contra la infraestructura.

La noche del pasado sábado 8 de noviembre el conductor de un vehículo perdió el control del volante y chocó contra las gradas del edificio de la Municipalidad de Antigua Guatemala. 

Agentes municipales acudieron de inmediato para evaluar los daños y determinar las causas del percance.

La Municipalidad de Antigua Guatemala indicó que en el lugar se constató que un automóvil había colisionado contra las gradas del edificio municipal.

Como resultado del incidente, dos peatones fueron trasladados de inmediato al Hospital Nacional de Antigua Guatemala - Foto María Teresa López

Como resultado del incidente, dos peatones fueron trasladados de inmediato al Hospital Nacional de Antigua Guatemala por elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sin presentar lesiones físicas de gravedad.

El piloto del vehículo fue retenido en el lugar por personal del Grupo de Reacción Inmediata Municipal (GRIM) y posteriormente trasladado a los tribunales correspondientes para los procedimientos legales pertinentes.

La Municipalidad, añadió que con el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) se realiza el análisis y evaluación de los posibles daños estructurales ocasionados al edificio patrimonial.

La Municipalidad de Antigua Guatemala recordó a la población y visitantes la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito.

Con información de María Teresa López Lima, Emisoras Unidas, 89.7*

