Motorista choca contra un árbol en calzada San Juan

En el transcurso de la noche del pasado sábado y la madrugada de este domingo 8 de noviembre, Bomberos Municipales reportaron múltiples hechos de tránsito en el área metropolitana de Guatemala, en su mayoría de motocicleta que causó la muerte de siete personas, y varias personas heridas.
En la calzada San Juan y 12 avenida de la zona 7 de la capital, el conductor de una motocicleta y su acompañante perdieron el control del vehículo y chocaron contra un árbol.
Al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos Municipales quienes localizaron a un hombre y una mujer en la cinta asfáltica; sin embargo, ya no contaban con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas.
Cerca de ambos cuerpos quedó la motocicleta en la que viajaban ambas víctimas; la Policía Municipal de Tránsito reportó el cierre del carril con sentido a Occidente, debido a las diligencias del Ministerio Público. .
En la 27 calle final con dirección a calzada La Paz zona 5 de la capital, Bomberos Municipales reportaron otro hecho de tránsito.
En el lugar se localizó a un hombre de 34 años aproximadamente quien había muerto a consecuencia de politraumatismo, en el lugar también se localizó una motocicleta propiedad de la víctima.
En el descenso de Villalobos, kilómetro 12 ruta al Pacífico, Bomberos Municipales asistieron a un hombre de 25 años aproximadamente, quien murió por politraumatismo, luego de sufrir un accidente en motocicleta.
Los socorristas también atendieron a una persona que viajaba como copiloto y que sufrió crisis nerviosa.
El intendente de la PMT de Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, también reportó la muerte de dos motoristas en la salida del viaducto hacia bulevar Villa Deportiva en la zona 8 de Mixco.
De acuerdo con la PMT de Mixco, un motorista y su acompañante murieron tras impactar contra un vehículo.
Atropella a peatón
Mientras que en la calzada Raúl Aguilar Batres y 4ta. calle zona 12, una persona fue atropellada por el conductor de un vehículo.
Bomberos Municipales evaluaron a un hombre de 30 años aproximadamente, quien había fallecido a consecuencia de politraumatismo, otra persona más fue asistida y trasladada en estado crítico a la emergencia del Hospital Roosevelt.
De acuerdo con el intendente de la PMT, Amílcar Montejo, el conductor responsable se quedó en el lugar a la espera de solventar su situación.