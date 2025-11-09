 Motorista choca contra un árbol en calzada San Juan
Nacionales

Motorista choca contra un árbol en calzada San Juan

Bomberos Municipales reportaron la muerte de siete personas en accidentes de tránsito, en su mayoría de motocicleta.

Compartir:
Bomberos localizaron a dos personas fallecidas en calzada San Juan., Foto Bomberos Municipales
Bomberos localizaron a dos personas fallecidas en calzada San Juan. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

En el transcurso de la noche del pasado sábado y la madrugada de este domingo 8 de noviembre, Bomberos Municipales reportaron múltiples hechos de tránsito en el área metropolitana de Guatemala, en su mayoría de motocicleta que causó la muerte de siete personas, y varias personas heridas.

En la calzada San Juan y 12 avenida de la zona 7 de la capital, el conductor de una motocicleta y su acompañante perdieron el control del vehículo y chocaron contra un árbol.

Al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos Municipales quienes localizaron a un hombre y una mujer en la cinta asfáltica; sin embargo, ya no contaban con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas. 

Cerca de ambos cuerpos quedó la motocicleta en la que viajaban ambas víctimas; la Policía Municipal de Tránsito reportó el cierre del carril con sentido a Occidente, debido a las diligencias del Ministerio Público. . 

En la 27 calle final con dirección a calzada La Paz zona 5 de la capital, Bomberos Municipales reportaron otro hecho de tránsito. 

En el lugar se localizó a un hombre de 34 años aproximadamente quien había muerto a consecuencia de politraumatismo, en el lugar también se localizó una motocicleta propiedad de la víctima.

En el descenso de Villalobos, kilómetro 12 ruta al Pacífico, Bomberos Municipales asistieron a un hombre de 25 años aproximadamente, quien murió por politraumatismo, luego de sufrir un accidente en motocicleta. 

Los socorristas también atendieron a una persona que viajaba como copiloto y que sufrió crisis nerviosa.

El intendente de la PMT de Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, también reportó la muerte de dos motoristas en la salida del viaducto hacia bulevar Villa Deportiva en la zona 8 de Mixco. 

De acuerdo con la PMT de Mixco, un motorista y su acompañante murieron tras impactar contra un vehículo. 

Atropella a peatón

Mientras que en la calzada Raúl Aguilar Batres y 4ta. calle zona 12, una persona fue atropellada por el conductor de un vehículo. 

Bomberos Municipales evaluaron a un hombre de 30 años aproximadamente, quien había fallecido a consecuencia de politraumatismo, otra persona más fue asistida y trasladada en estado crítico a la emergencia del Hospital Roosevelt. 


De acuerdo con el intendente de la PMT, Amílcar Montejo, el conductor responsable se quedó en el lugar a la espera de solventar su situación.

Incendio en la capital deja cuatro personas fallecidas

En un inmueble se localizaron a cuatro personas fallecidas por quemaduras e intoxicadas por inhalación.

En Portada

Incendio en la capital deja cuatro personas fallecidast
Nacionales

Incendio en la capital deja cuatro personas fallecidas

07:04 AM, Nov 09
Evalúan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemalat
Nacionales

Evalúan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemala

08:45 AM, Nov 09
VIDEO. Hombre sufre convulsiones mientras agentes de ICE arrestan a su familiat
Internacionales

VIDEO. Hombre sufre convulsiones mientras agentes de ICE arrestan a su familia

08:47 AM, Nov 09
Andrea Álvarez vuelve a anotar con el Sevilla Femeninot
Deportes

Andrea Álvarez vuelve a anotar con el Sevilla Femenino

09:01 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos