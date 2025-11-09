 Incendio en la capital deja cuatro personas fallecidas
Nacionales

Incendio en la capital deja cuatro personas fallecidas

En un inmueble se localizaron a cuatro personas fallecidas por quemaduras e intoxicadas por inhalación.

Bomberos lograron controlar las llamas., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos lograron controlar las llamas. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios reportaron la muerte de cuatro personas durante un incendio en la 10ma. avenida "A" y 2da. calle de la zona 1 en la Ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales acudieron al llamado de auxilio de varios vecinos quienes informaron sobre un incendio en un inmueble. 

Al llegar los cuerpos de socorro comenzaron las labores para sofocar las llamas; sin embargo, en el interior del inmueble localizaron a varias personas quienes fueron evacuadas. 

El oficial de Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez, informó que los paramédicos establecieron que cuatro personas ya no contaban con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades. 

Mientras que tres mujeres y un adultos con intoxicación por inhalación y quemaduras de tercer grado fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado delicado. 

Bomberos finalmente lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otros inmuebles. 

Las causas que originaron el siniestro no pudieron ser determinadas. 

En el lugar trabajó personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes. 

El pasado sábado también se reportó otro incendio en la 8va. avenida y 12 calle de la colonia Atlántida zona 18. Bomberos Municipales controlaron el incendio que se originó en una habitación de dicho inmueble.

En dicha emergencia no se reportan personas lesionadas, solo pérdidas materiales, informaron los bomberos.

