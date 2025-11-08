VIDEO. Ultiman a excandidato a la alcaldía de El Tejar

El empresario de las construcción y ex candidato a la alcaldía de El Tejar, Chimaltenango, Elías Ramírez, fue asesinado a balazos este sábado 8 de noviembre, en Parramos.
El ataque armado ocurrió antes del mediodía en el cantón La Democracia, a escasos metros del parque central, sobre la carretera que conduce hacia La Antigua Guatemala.
De acuerdo con versiones de vecinos del lugar, Ramírez habría descendido de una camioneta.
El crimen fue captado por una cámara de seguridad, en cuyas imágenes ya circulan en redes sociales y se observa a cinco hombres con prendas de construcción como chalecos y cascos, portando fusiles, quienes dispararon simultáneamente contra el empresario.
En medio del tiroteo, una mujer, identificada por los vecinos como Ana Delfina Andrés, también perdió la vida. Testigos relataron que las ráfagas de disparos provocaron momentos de pánico entre los transeúntes y comerciantes del sector.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que los responsables huyeron en un vehículo de color negro.
Al lugar se presentaron los Bomberos Municipales Departamentales de San Andrés Itzapa, quienes confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.
Las autoridades policiales y del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes mientras se investiga el móvil de este violento ataque que enluta nuevamente al departamento de Chimaltenango.