Bomberos controlan incendio por fuga de gas en zona 18

Un incendio se registró este viernes, 7 de noviembre, como consecuencia de la explosión de un cilindro de gas propano. El hecho ocurrió en la 5ª avenida y 5ª calle de la colonia Kennedy, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Los habitantes del sector desarrollaban sus labores cotidianas cuando de repente los sorprendió un fuerte estruendo proveniente de una de las viviendas. Al percatarse de que también salían columnas de humo y fuego del lugar, de inmediato fueron notificados los Bomberos Municipales para que pudieran apoyar en la atención de esta emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un incidente en este sector, por lo que de inmediato movilizaron unidades de emergencia y contra incendios.
El personal comenzó a atacar el fuego desde diferentes puntos y finalmente logró sofocar y liquidar en su totalidad el incendio estructural que se generó y que amenazaba con propagarse en toda la casa e inmuebles aledaños.
"Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. Solo se registraron pérdidas materiales", explicó un portavoz de la institución.
Los socorristas apoyaron en la fase para la remoción de los escombros y la verificación respectiva del cilindro que originó esta emergencia.