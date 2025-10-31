 Explosión en cohetería de San Juan Sacatepéquez: 7 heridos
Siete heridos tras explosión en cohetería en San Juan Sacatepéquez

Las personas presentaban quemaduras de segundo y tercer grado.

Los heridos tras la explosión fueron trasladados hacia el hospital Roosevelt.,
Los heridos tras la explosión fueron trasladados hacia el hospital Roosevelt.

Una explosión se registró en horas de la noche del jueves, 30 de octubre, en una vivienda donde se fabrican fuegos artificiales ubicada en el caserío Los Pirires, aldea Montúfar, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

El estruendo se escuchó en el sector, mientras algunas personas ya estaban descansando, y provocó temor entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas al percatarse del incendio.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados con respecto a esta emergencia, donde se reportaban varias personas afectadas, por lo cual de inmediato coordinó el envío de unidades al mencionado sector.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que el inmueble permanecía en llamas, así que implementaron el protocolo respectivo y atacaron el fuego desde distintos puntos. Finalmente, se controló el fuego evitando que se propagara a viviendas aledañas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio.

Trasladan a heridos

Oscar Sánchez, vocero de la institución de socorro, informó que desde ese del lugar se trasladó a siete pacientes hacia la emergencia del hospital Roosevelt.

"Los pacientes presentaban quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50 por ciento de sus cuerpos", explicó.

Las personas trasladadas fueron identificadas como:

  • Matilde Mach Canel, de 49 años.
  • María Janeth Cach Mach, de 33.
  • María Berta Cach Mach, de 31.
  • Andrea Cach Mach, de 24.
  • Sandra Carolina Mach Cach, de 19.
  • Angélica Guadalupe Cach Mach, de 16.
  • Denis Alexis Pirir Cach, de 5.
Incendio en la capital

Los Bomberos Voluntarios atendieron otra emergencia relacionada con un incendio, esta vez en la 2ª calle "B" 23-36 de la colonia Los Ángeles, zona 6 de la Ciudad de Guatemala. En el lugar se almacenaba madera y plásticos.

Los socorristas atendieron a tres personas que presentaban dificultad respiratoria y alteración nerviosa.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

