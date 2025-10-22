Incendio devasta viviendas en La Reformita, Zona 12

Un incendio estructural se registra este miércoles, 22 de octubre, en la 21 calle 6-17, colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con la información de las autoridades, en el área fueron consumidas varias viviendas y un espacio utilizado como recicladora.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un incidente en el que el fuego estaba arrasando los inmuebles en este sector. Las columnas de humo eran evidentes desde las afueras, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de la institución.
Varias unidades de emergencia y contra incendios fueron trasladadas al referido punto. De inmediato, los técnicos en urgencias médicas implementaron los protocolos correspondientes y empezaron a atacar el fuego desde distintos ángulos.
Avanzan labores para controlar incendio
El personal continúa laborando en el área afectada, donde se conoció que residían aproximadamente 20 personas de cinco familias diferentes. Además de los ambientes de las viviendas, también se conoció que funcionaba una recicladora.
Los socorristas han logrado controlar parcialmente el incendio y avanzan además en la fase de levantamiento de escombros y enfriamiento para proceder posteriormente con las labores de limpieza.
Tomando en cuenta que el trabajo continúa en desarrollo, por ahora, los bomberos indicaron que se desconoce si hay personas heridas o atrapadas. Será hasta que se levantan los materiales para conocer la situación real del impacto de este siniestro.
Las autoridades han hecho un llamado a los conductores para permitir el paso de las unidades de socorro al área y evitar acercarse al lugar donde se llevan a cabo las labores para evitar inconvenientes.
Velas podrían haber generado incendio
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, los residentes del lugar indicaron que cocinaban con leña y tenían candelas, por lo que consideraron que quizá estos factores hayan generado el fuego.
Antolina Tuquer, la propietaria del lugar, indicó que las pérdidas materiales ascienden a más de 250 mil quetzales.