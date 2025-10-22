 Incendio devasta viviendas en La Reformita, Zona 12
Nacionales

Incendio consume viviendas en La Reformita, zona 12

Las pérdidas materiales reportadas ascienden a aproximadamente Q250 mil.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio estructural se registra este miércoles, 22 de octubre, en la 21 calle 6-17, colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con la información de las autoridades, en el área fueron consumidas varias viviendas y un espacio utilizado como recicladora.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un incidente en el que el fuego estaba arrasando los inmuebles en este sector. Las columnas de humo eran evidentes desde las afueras, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de la institución.

Varias unidades de emergencia y contra incendios fueron trasladadas al referido punto. De inmediato, los técnicos en urgencias médicas implementaron los protocolos correspondientes y empezaron a atacar el fuego desde distintos ángulos.

Avanzan labores para controlar incendio

El personal continúa laborando en el área afectada, donde se conoció que residían aproximadamente 20 personas de cinco familias diferentes. Además de los ambientes de las viviendas, también se conoció que funcionaba una recicladora.

Los socorristas han logrado controlar parcialmente el incendio y avanzan además en la fase de levantamiento de escombros y enfriamiento para proceder posteriormente con las labores de limpieza.

Tomando en cuenta que el trabajo continúa en desarrollo, por ahora, los bomberos indicaron que se desconoce si hay personas heridas o atrapadas. Será hasta que se levantan los materiales para conocer la situación real del impacto de este siniestro.

Las autoridades han hecho un llamado a los conductores para permitir el paso de las unidades de socorro al área y evitar acercarse al lugar donde se llevan a cabo las labores para evitar inconvenientes.

Velas podrían haber generado incendio

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, los residentes del lugar indicaron que cocinaban con leña y tenían candelas, por lo que consideraron que quizá estos factores hayan generado el fuego.

Antolina Tuquer, la propietaria del lugar, indicó que las pérdidas materiales ascienden a más de 250 mil quetzales.

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesEE.UU.Juegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos