PMT: Agentes Equipados con Cámaras, Drones y GPS para Movilidad

Este martes, 11 de noviembre, la Municipalidad de Guatemala presentó el nuevo equipamiento con el que fortalecerá y visibilizará el trabajo de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en la Ciudad de Guatemala. A partir de hoy, los agentes portarán nuevo uniforme que está equipado con varias tecnologías.
El Sistema de Movilidad Conectada de la PMT está equipado con diferentes tecnologías:
- Uniforme táctico de la PMT: el cual está equipado con radio digital, cámara de pecho, bastón inteligente y bengala circular. Cada dispositivo transmite en tiempo real datos, ubicación y video. Cada agente se convierte así, en un nodo activo del sistema de monitoreo y control del tránsito.
- Unidad aerovial: drones operativos que realizarán vuelos programados y en tiepo real para el monitoreo aéreo. Estos envían en tiempo real la información al Centro Integral de Control de Tránsito para aumentar la capacidad de reacción ante incidentes, congtestión o emergencias.
- Centro Integral de Control de Tránsito: en una nueva unidad será recibida toda la información de las tecnologías móviles y sensores y será procesada por medio de algoritmos de inteligencia artificial.
- Departamento de ingeniería de tránsito: en esta unidad se analizarán los patrones de movilidad para proponer soluciones estructurales al tránsito vehicular.
- Unidades móviles: se trata de vehículos conectados al sistema de control, equipados con GPS, cámaras y radio sincronizados. Además, se crea una unidad de asistencia vial para desplegar asistencia a conductores.
Modernización para mejorar movilidad
El alcalde metropolitano, Ricardo Quiñónez, explicó que con estas nuevas tecnologías que acompañan a los cientos de agentes de la PMT que cada día asisten en temas viales en diferentes puntos de la Ciudad se busca visibilizar y proteger al equipo humano.
El jefe edil se refirió también a los semáforos inteligentes, que ya se encuentran operando en algunas intersecciones de la capital, e indicó que la prueba piloto que se ejecutó en la Diagonal 6, de la zona 10, ya refleja resultados positivos. De acuerdo con Quiñónez, en ese tramo se registró una reducción promedio del 15 % del tiempo de recorrido de ese corredor y una mejora del 30 % en fluidez de la movilidad.
"Cuando la tecnología se une al compromiso humano la Ciudad funciona mejor, y cuando ustedes hacen mejor su trabajo la Ciudad avanza", agregó Quiñónez.