Director de PNC advierte crisis en 2026 sin nuevos vehículos

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) expusieron durante una reciente citación en el Congreso de la República la precaria situación logística que enfrenta la institución. Indicaron que se enfrenta un déficit en el equipo esencial para el combate a la criminalidad, específicamente en cuanto a armas y vehículos.
En ese contexto, se conoció que se requiere una inversión urgente para la compra de al menos 7 mil nuevas armas de fuego y 5 mil vehículos. También se indicó que se podría adquirir el equipo a proveedores de alto nivel como Israel y Estados Unidos.
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó este jueves 20 de noviembre con el director de la PNC, David Custodio Boteo para ampliar detalles sobre este tema.
"Para nosotros, no es algo nuevo. Hemos ido haciendo generalmente las solicitudes y planteamientos, específicamente desde inicios de 2024, también en 2023, porque yo era Subdirector General de Operaciones", dijo.
Indicó que las patrullas que se tienen actualmente, que son los picops Hilux, están en uso desde 2019, es decir que no se han cambiado el parque vehicular por más de seis años. "Se podría decir que podríamos entrar en una crisis si no se compran nuevas patrullas", enfatizó.
Según el funcionario, lamentablemente en el medio nacional se da una serie de inconvenientes cuando se busca adquirir este tipo de equipamiento, incluso al momento de subir un evento surgen hasta problemas entre empresas. "Que a quién se le va a comprar y a quién no. Empiezan a generarse acciones legales y denuncias en contra de funcionarios, y en este caso eso ha sido lo que ha ido frenando", dijo.
Boteo enfatizó que "es de urgencia nacional" la compra de armas, vehículos, chalecos y todo lo que es el equipo de PNC, tomando en consideración que aún falta que se integren 6 mil elementos más a las filas policiales en los próximos dos años, lo cual recordó que fue un compromiso que se hizo de este Gobierno para fortalecer la institución.
En ese contexto, indicó que se han generado instrucciones muy precisas y se han emitido oficios y circulares a las unidades ejecutoras de PNC para que se compren productos de calidad, a bajo precio y de marcas reconocidas.
Jefe policial advierte de posible "crisis"
De acuerdo con Boteo, se debe hacer compras rápidas, ya que la mayoría de los picops que se utilizan actualmente por la policía ya están teniendo problemas de motor, lo que abarca temas de inyectores y válvulas. Indicó que las reparaciones podrían costar unos Q35 mil, ya que no se trata solo de esas fallas, pues hay otros puntos que atender.
"Es una serie de problemas que están teniendo las unidades y si no se compra de urgencia las patrullas podríamos quedar prácticamente sin recursos de movilidad", dijo.
Compartió que, al momento de adquirir los automóviles, se tiene también que dejar preparado el tema de los seguros para que más adelante se pueda brindar los servicios correspondientes a las unidades y ante accidentes se haga efectiva la reparación o cobertura total, dependiendo la situación.
Sobre este tema, Boteo reveló que los compañeros policías, e incluso él mismo años atrás, han tenido que pagar con sus propios salarios, en ciertos casos, los servicios para las auto patrullas porque no se dejó coordinado este tema.
"También mi persona lo tuvo que hacer, porque yo estaba en Dipanda. Los primeros servicios, como dos, se hicieron. Pero ya los posteriores, había un servicio mayor como de 3 mil quetzales que, la verdad, estacionábamos las unidades porque ya no daba la bolsa para seguir pagando", relató.
Por ello, el director policial enfatizó la importancia de contar con los recursos necesarios, pues consideró que un policía sin movilidad, sin comunicación y sin recursos, "no es nada". Esto tomando en cuenta la fortaleza económica que tienen las organizaciones criminales.
El entrevistado indicó que espera que esas situaciones que relató no se vuelvan a vivir y que se tengan procesos de compra transparentes para que no haya problema de que se caigan, pues el desarrollo de un evento de este tipo dura aproximadamente un año, así que si no avanza esto representa un largo período sin recursos.
Finalmente, habló sobre el déficit en equipos para comunicación, por lo que adelantó que se gestiona el tema de la adquisición de la compra de radios portátiles y se verifica el tema de cubrir pagos de servicios, incluido el internet, así como entregar equipos para que motocicletas que andan "en pareja" puedan comunicarse entre sí.
En su opinión, la movilidad, comunicación y tecnología es lo más importante para poder, en este momento, desarrollar bien su trabajo. Actualmente, todos los días se tiene un aproximado de 108 o 110 detenidos, pero, según sus palabras, "es puro trabajo en forma análoga", porque todavía se tienen muchas carencias en estos aspectos.
"En 2026 podríamos entrar en crisis si no se compran vehículos auto patrullas y vehículos para investigación criminal, unidades antinarcóticas, prevención del delito, que son unidades que van de la mano con la operatividad en las comisarías", concluyó.