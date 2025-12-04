PGN solicita protección para tres menores tras pérdida de su madre en Chimaltenango

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Delegación Regional de Chimaltenango solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Paz, a favor de tres hermanos de 5, 8 y 11 años, quienes quedaron sin su progenitora tras un ataque armado registrado en la zona 2 del departamento.
Luego de las diligencias correspondientes, y por orden del juez, los niños fueron entregados a un recurso familiar, ya que el progenitor también falleció hace algunos meses.
Incidente armado
El pasado 1 de diciembre del presente mes se suscitó un ataque armado en contra de una persona de género femenino. Los paramédicos de Bomberos voluntarios informaron que al realizarle la evaluación correspondiente determinaron que carecía de signos vitales y presentaba varias perforaciones por proyectil arma de fuego, por lo que quedó fallecida en el lugar y se dio aviso a las autoridades para los trámites de ley.
El incidente armado ocurrió en el interior de una venta de ropa ubicada sobre la 6ta. Avenida 2da. Calle, zona 2 de Chimaltenango.
La mujer fallecida fue identificada como Yolanda Elizabeth Chitit Cac, de 35 años de edad.