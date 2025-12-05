 Comité de la ONU denuncia discriminación en Guatemala
Nacionales

Comité de la ONU denuncia discriminación de indígenas y afrodescendientes en Guatemala

El comité pidió a Guatemala una legislación integral contra la discriminación.

Compartir:
discriminación - racismo
Imagen ilustrativa de archivo / FOTO: Oacnudh

Ginebra, 5 dic. - Los pueblos mayas, xinkas, garífunas y afrodescendientes continúan sufriendo discriminación y violencia en Guatemala, donde no se han adoptado todavía suficientes garantías para la protección de sus derechos, concluye un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.

Tras el examen periódico de la situación en el país, realizado los días 19 y 20 de noviembre en Ginebra con presencia de una delegación de alto nivel guatemalteca, el informe de 17 páginas del comité citó entre sus motivos de preocupación que la mayoría de las iniciativas para la lucha contra la discriminación de estos pueblos no han tenido avances significativos.

Tampoco se ha avanzado en aquellas medidas "dirigidas a implementar los Acuerdos de Paz, en particular el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas", destaca el comité de expertos, que pide a Guatemala una legislación integral contra la discriminación.

Recomienda también a las autoridades guatemaltecas medidas para prevenir, condenar y combatir el discurso de odio racial ante la persistencia de éste, no sólo en internet y plataformas sociales sino también "por parte de figuras y autoridades públicas".

* Le puede interesar:

Discriminación "histórica y estructural"

El comité denuncia una persistente "discriminación histórica y estructural" de esas poblaciones, que se manifiesta, por ejemplo, en los altos índices de pobreza y exclusión social, particularmente para aquellos que viven en zonas rurales y remotas.

El informe manifiesta asimismo inquietud por la insuficiente representación de mayas, xinkas, garífunas y afrodescencientes en la vida política y los asuntos públicos de Guatemala, algo aún más notorio en el caso de las mujeres de estas comunidades.

Agrega el comité que continúan denunciándose usos excesivos de la fuerza por parte de los agentes del orden y por empresas de seguridad privadas con impacto desproporcionado en indígenas que protestan en defensa de sus derechos.

En Portada

Mineduc aclara requisitos de edad para el ingreso escolar en Guatemalat
Nacionales

Mineduc aclara requisitos de edad para el ingreso escolar en Guatemala

08:09 AM, Dic 05
Estas son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, según casas de apuestast
Deportes

Estas son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, según casas de apuestas

08:12 AM, Dic 05
Trump recibiría el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026t
Deportes

Trump recibiría el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026

07:29 AM, Dic 05
Jason Momoa y Adria Arjona en Guatemala viendo la residencia de Ricardo Arjonat
Farándula

Jason Momoa y Adria Arjona en Guatemala viendo la residencia de Ricardo Arjona

06:26 AM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos