Cierres viales por Día de la Virgen de Guadalupe

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que se tiene previsto implementar una serie de desvíos y cierres viales en la Ciudad de Guatemala en los próximos días debido a las actividades que se realizan por el Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora cada 12 de diciembre.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que a partir de las 20:00 horas de este miércoles se iniciará el proceso de instalación de ventas en el perímetro del templo, ubicado en la 1ª avenida y 8ª calle de la zona 1, por lo que se trasladará el mobiliario respectivo.
Mientras tanto, se espera un cierre parcial desde mañana, ya que solo habrá un carril habilitado en los alrededores y frente a la Iglesia para el paso de vehículos.
Asimismo, desde horas de la noche de ese jueves, 11 de diciembre, se iniciará el cierre total desde el área de la Avenida Elena hasta la 3ª avenida, entre 9ª calle "A" y 6ª calle de la zona 1, el cual se mantendrá durante todo el viernes 12, que es el día de la celebración católica.
Cientos de personas acostumbran visitar anualmente durante esta temporada el Santuario de Guadalupe para expresar su fe ante la Virgen. Se acostumbra presentar a los niños vestidos con trajes tradicionales y pedir la bendición para ellos y sus familias.
Día de la Virgen de Guadalupe: ¿Por qué se celebra el 12 de diciembre?
El 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las figuras religiosas más importantes de México y América Latina. Esta fecha conmemora las apariciones de la Virgen María a Juan Diego, un indígena chichimeca, en 1531, en el cerro del Tepeyac, actualmente parte de la Ciudad de México. La Virgen, con su mensaje de amor y esperanza, dejó una huella profunda en la historia religiosa del país.
La devoción a la Virgen de Guadalupe comenzó el 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego vio a una mujer de radiante belleza en la cima del cerro. La Virgen le pidió que solicitara al obispo la construcción de un templo en su honor.
El obispo, sin creer en el relato, pidió señales. El 12 de diciembre, la Virgen se apareció nuevamente a Juan Diego y le dio una señal: flores que, a pesar de ser invierno, florecieron milagrosamente en el árido terreno. Juan Diego las recogió y, al abrir su tilma ante el obispo, apareció la imagen de la Virgen estampada en su manta, lo que convenció al obispo de la autenticidad del milagro.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7