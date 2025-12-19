Hallan teléfonos tras requisa en cárcel de Puerto Barrios

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una requisa en el Centro de Detención de Puerto Barrios, ubicado en el departamento de Izabal, en seguimiento de las acciones para retomar el control de las cárceles del país y evitar que desde su interior se coordinen crímenes.
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que el operativo de verificación en este recinto estuvo a cargo de personal de la Guardia Penitenciaria y la Fuerza Élite de esa entidad, que actuó con el apoyo de la Policía Nacional Civil.
Jorge López Dellachiessa, titular de la DGSP, confirmó que el rastreo permitió localizaron una serie de objetos de tenencia ilícita, incluida gran cantidad de teléfonos móviles. En ese contexto, aseguró que nuevamente se desmanteló un "call center" que operaba al servicio del crimen.
Las diligencias se llevaron a cabo el jueves, 18 de diciembre, y dieron como resultado el decomiso de:
- 116 teléfonos celulares.
- 20 radio comunicadores.
- 36 botellas de licor.
- 8 cervezas.
- Varios cables y cargadores.
Requisa nocturna desmantela "call center" en Pavón
La semana pasada, las autoridades implementaron requisas nocturnas en dos cárceles del país en seguimiento de incidentes violentos ocurridos recientemente y como parte de las acciones para combatir los cobros de extorsión y otras acciones ilícitas que ocurren desde lo interno de estos recintos y afectan a la población.
Según informó el director del Sistema Penitenciario, Jorge López, se llevó a cabo un operativo a raíz del incidente armado registrado en días anteriores entre dos privados de libertad en el sector llamado "Resguardo Módulo", de la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en el complejo carcelario de Fraijanes, Guatemala.
El funcionario explicó que durante la noche del martes, 9 de diciembre, se realizó una "requisa a fondo" en dicho sector, con agentes de la Guardia Penitenciaria y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario en búsqueda de posibles ilícitos.
Como resultado, se tuvo la incautación de 31 teléfonos celulares que, según aseguró López, ya no podrán ser utilizados para extorsionar ni ordenar crímenes hacia el exterior. Asimismo, se localizaron dos armas de fuego y una granada que "ya no pondrán en peligro más vidas".
"Este es un duro golpe a las estructuras criminales que operaban desde el interior de la Granja, que manejaban prácticamente un ‘call center’", enfatizó el director de Presidios.