Accidente de autobús deja 9 fallecidos al caer a barranco

Al menos nueve ocupantes de un autobús de la empresa Transportes Sinaloa fallecieron la noche de este viernes (26/12/2025) luego de que la unidad de transporte se precipitara a un barranco. Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y con la ayuda de lazos y camillas sacaron a los afectados, entre los que hay varios heridos.
Los cuerpos de socorro indicaron que el saldo de fallecidos es preliminar, porque las unidades de emergencia aún se dirigen hacia el lugar de la tragedia. En ese sentido, el vocero de los rescatisas, Mario Upún, pidió a los automovilistas ceder el paso a las unidades de emergencia.
Uno de los rescatistas en el área informó que el siniestro ocurrió en el área de la Cumbre de Alaska y para sacar a los fallecidos fue necesario el uso de lazos, arnés y equipo especial. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para verificar el área.
El rescatista entrevistado por medios locales informó que fueron los integrantes de la PNC quienes se dieron a la tarea de dar aviso al Ministerio Público para realizar los trámites de rigor.
Solidaridad tras accidente de autobús
Varios voluntarios, entre vecinos, peatones y conductores, se detuvieron para ver el siniestro y para apoyar a los cuerpos de rescate en las tareas de rescate.
Por el momento se desconoce la ruta que estaba cubriendo la unidad de transporte al momento del accidente. Sin embargo, Transportes Sinaloa comúnmente viajan con destino hacia San Marcos.
Las ambulancias de los cuerpos de socorro llevaron a varios de los heridos hacia el Hospital Regional de Occidente. Fueron rescatistas de la estación de Totonicapán los que acudieron al lugar para atender la emergencia.
Un rescatista de Bomberos Municipales Departamentales, únicamente identificado como Celso, calculó que el precipicio tiene unos 100 metros de profundidad.
Al percance también acudieron Bomberos Voluntarios de las cercanías.