 Accidente de autobús deja 9 fallecidos al caer a barranco
Nacionales

Autobús cae a barranco y deja al menos nueve fallecidos

La unidad de Transportes Sinaloa cayó a un barranco del kilómetro 172 de la ruta Interamericana.

Compartir:
Bomberos confirmaron un saldo preliminar de 9 fallecidos., Bomberos Municipales Departamentales.
Bomberos confirmaron un saldo preliminar de 9 fallecidos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Al menos nueve ocupantes de un autobús de la empresa Transportes Sinaloa fallecieron la noche de este viernes (26/12/2025) luego de que la unidad de transporte se precipitara a un barranco. Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y con la ayuda de lazos y camillas sacaron a los afectados, entre los que hay varios heridos.

Los cuerpos de socorro indicaron que el saldo de fallecidos es preliminar, porque las unidades de emergencia aún se dirigen hacia el lugar de la tragedia. En ese sentido, el vocero de los rescatisas, Mario Upún, pidió a los automovilistas ceder el paso a las unidades de emergencia.

Uno de los rescatistas en el área informó que el siniestro ocurrió en el área de la Cumbre de Alaska y para sacar a los fallecidos fue necesario el uso de lazos, arnés y equipo especial. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para verificar el área.

El rescatista entrevistado por medios locales informó que fueron los integrantes de la PNC quienes se dieron a la tarea de dar aviso al Ministerio Público para realizar los trámites de rigor.

Casi 2 mil vuelos cancelados en el área de Nueva York por tormenta de nieve

Las autoridades prevén que el sistema continúe afectando la región durante las próximas horas

Solidaridad tras accidente de autobús

Varios voluntarios, entre vecinos, peatones y conductores, se detuvieron para ver el siniestro y para apoyar a los cuerpos de rescate en las tareas de rescate.

Por el momento se desconoce la ruta que estaba cubriendo la unidad de transporte al momento del accidente. Sin embargo, Transportes Sinaloa comúnmente viajan con destino hacia San Marcos.

Las ambulancias de los cuerpos de socorro llevaron a varios de los heridos hacia el Hospital Regional de Occidente. Fueron rescatistas de la estación de Totonicapán los que acudieron al lugar para atender la emergencia.

Un rescatista de Bomberos Municipales Departamentales, únicamente identificado como Celso, calculó que el precipicio tiene unos 100 metros de profundidad.

Al percance también acudieron Bomberos Voluntarios de las cercanías.

En Portada

Municipal-Antigua: El último capítulo se escribe este sábado t
Deportes

Municipal-Antigua: El último capítulo se escribe este sábado

03:45 PM, Dic 26
Video capta asalto; víctima pidió clemencia por Navidadt
Nacionales

Video capta asalto; víctima pidió clemencia por Navidad

05:06 PM, Dic 26
Aumentan los reportes de celulares robados y extraviados en Guatemalat
Nacionales

Aumentan los reportes de celulares robados y extraviados en Guatemala

10:48 AM, Dic 26
Los mejores momentos de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala t
Farándula

Los mejores momentos de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala

12:19 PM, Dic 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCredes socialesMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos