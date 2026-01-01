 Colisión múltiple en San Pedro Ayampuc: tres heridos graves
Nacionales

Colisión múltiple en San Pedro Ayampuc: tres heridos graves

Los afectados viajaban a bordo de motocicletas.

En el accidente se vieron involucrados los conductores de dos motocicletas y un carro., Bomberos Voluntarios
En el accidente se vieron involucrados los conductores de dos motocicletas y un carro. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Tres personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este jueves, 1 de enero, en el kilómetro 11 de la ruta que conduce hacia el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala, en el área de La Laguneta.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que en el incidente se vieron involucrados los conductores de un vehículo sedán y dos motocicletas quienes, por causas no establecidas, colisionaron en el referido sector.

Hans Lemus, vocero de la institución, indicó que los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a tres personas sobre la cinta asfáltica que se encontraban heridas. Presentaban traumas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria a los pacientes y posteriormente los trasladaron hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Su estado de salud es grave.

Los heridos en el marco de esta múltiple colisión fueron identificados como:

  • Andy Josué Chavarría Pérez, de 31 años (trauma cerrado de tórax).
  • Édgar Méndez, de 27 (fractura en miembro superior).
  • Nayeli Karina Chavarría Pérez, de 21 años (fractura en miembro inferior).

Los tres afectados se movilizaban en las motocicletas.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ejército de Guatemala acudieron al lugar donde ocurrió el hecho para dar seguimiento a esta emergencia.

