Colisión múltiple en San Pedro Ayampuc: tres heridos graves

Tres personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este jueves, 1 de enero, en el kilómetro 11 de la ruta que conduce hacia el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala, en el área de La Laguneta.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que en el incidente se vieron involucrados los conductores de un vehículo sedán y dos motocicletas quienes, por causas no establecidas, colisionaron en el referido sector.
Hans Lemus, vocero de la institución, indicó que los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a tres personas sobre la cinta asfáltica que se encontraban heridas. Presentaban traumas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.
Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria a los pacientes y posteriormente los trasladaron hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Su estado de salud es grave.
Los heridos en el marco de esta múltiple colisión fueron identificados como:
- Andy Josué Chavarría Pérez, de 31 años (trauma cerrado de tórax).
- Édgar Méndez, de 27 (fractura en miembro superior).
- Nayeli Karina Chavarría Pérez, de 21 años (fractura en miembro inferior).
Los tres afectados se movilizaban en las motocicletas.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ejército de Guatemala acudieron al lugar donde ocurrió el hecho para dar seguimiento a esta emergencia.