Motorista muere arrollado por bus en San José Pinula

Un video que comenzó a circular en redes sociales ha generado indignación y preocupación entre vecinos de San José Pinula. Las imágenes captan el momento en que un motorista pierde la vida tras ser embestido por un bus extraurbano en el sector de El Pajón, durante la madrugada del martes 30 de diciembre.
En la grabación se observa cómo la unidad de transporte circula por la ruta cuando, por razones que aún deben establecerse, impacta directamente contra el conductor de la motocicleta. El golpe fue de tal magnitud que la víctima falleció en el lugar, sin oportunidad de recibir asistencia médica.
Bomberos Municipales informaron que, al llegar al lugar, evaluaron al motorista, pero este ya no presentaba signos vitales. La escena fue acordonada mientras fiscales del Ministerio Público realizaban las diligencias de rigor y se coordinaba el retiro de los vehículos involucrados.
El material audiovisual fue compartido públicamente por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien lamentó profundamente lo sucedido y cuestionó la forma en que algunos pilotos de buses continúan operando en carreteras del país. Según indicó, agentes municipales de su localidad lograron detener al conductor del autobús pocos minutos después del hecho.
Piloto de bus fue entregado a la PNC
Posteriormente, el señalado fue entregado a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para el inicio del proceso legal correspondiente. El jefe edil manifestó que espera que se apliquen sanciones ejemplares, dada la gravedad del caso y el historial de incidentes relacionados con el transporte extraurbano.
Las autoridades investigan ahora la mecánica del accidente y determinarán si el piloto del bus incurrió en imprudencia o exceso de velocidad. El video continúa siendo compartido como evidencia del riesgo que representan las malas prácticas en la conducción del transporte público, especialmente en rutas de alta circulación.