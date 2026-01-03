 Rescatan ave que ingresó a una vivienda en Sololá
Nacionales

Fauna silvestre en Guatemala: Rescatan ave que ingresó a una vivienda

Se trata de un trogón de montaña, especie derivada del quetzal.

Compartir:
Rescatan ave que ingresó a una vivienda en Sololá., Bomberos Municipales Departamentales
Rescatan ave que ingresó a una vivienda en Sololá. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Una situación inusual se presentó este sábado, 3 de enero, en el departamento de Sololá, donde un ave ingresó de repente a una vivienda ubicada en la aldea San Juan Argueta, generando sorpresa entre los habitantes.

Los residentes del inmueble solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales Departamentales para poder llevar a cabo el retiro del animal sin que representara riesgo para este ni para las personas.

En seguimiento a esta alerta, los elementos de la Estación de San Juan Argueta se movilizaron al referido punto y pudieron determinar que se trataba de un ave conocido como "Trogón de Montaña", una especie derivada del Quetzal, ave nacional de Guatemala.

"Fue localizado en una vivienda, por lo que el personal rápidamente aplicó los protocolos de manejo de fauna silvestre para garantizar la seguridad del ave sin causarle daño", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.

Agregó que posteriormente se coordinó con personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para el resguardo del ejemplar, por lo que será esta entidad la que queda a cargo del caso.

Foto embed
Los cuerpos de socorro entregaron el ave a personal de Conap para su resguardo. - Bomberos Municipales Departamentales

Acerca de esta especie

El Trogón de Montaña es una especie de ave perteneciente a la familia Trogonidae, reconocida por su plumaje vistoso y su apariencia elegante. Habita principalmente en bosques montanos y nublados de regiones tropicales, donde prefiere áreas con vegetación densa y árboles altos. Esta ave suele encontrarse a altitudes medias y altas, y se caracteriza por un comportamiento tranquilo y discreto, permaneciendo largos periodos posada mientras observa su entorno.

En cuanto a su alimentación, el Trogón de Montaña es principalmente frugívoro (que se alimenta de frutos), aunque también consume insectos y pequeños invertebrados, lo que lo convierte en un elemento importante para la dispersión de semillas en su ecosistema.

Su reproducción ocurre generalmente durante la temporada lluviosa, cuando construye su nido en cavidades de árboles en descomposición. Debido a la pérdida de hábitat causada por la deforestación, algunas poblaciones de esta especie se consideran vulnerables, lo que resalta la importancia de conservar los bosques donde habita.

En Portada

Maduro, bajo custodia de EE. UU., llega a Nueva York acusado de narcoterrorismot
Internacionales

Maduro, bajo custodia de EE. UU., llega a Nueva York acusado de narcoterrorismo

04:42 PM, Ene 03
Joan García sostiene al Barça y lo conduce al triunfo en el derbit
Deportes

Joan García sostiene al Barça y lo conduce al triunfo en el derbi

03:59 PM, Ene 03
Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez hace lo que EE. UU. quieret
Internacionales

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que EE. UU. quiere"

02:44 PM, Ene 03
Bis La Médium predijo, horas antes, la caída de Nicolás Madurot
Internacionales

Bis La Médium predijo, horas antes, la caída de Nicolás Maduro

12:05 PM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Seguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos