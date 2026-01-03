Rescatan ave que ingresó a una vivienda en Sololá

Una situación inusual se presentó este sábado, 3 de enero, en el departamento de Sololá, donde un ave ingresó de repente a una vivienda ubicada en la aldea San Juan Argueta, generando sorpresa entre los habitantes.
Los residentes del inmueble solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales Departamentales para poder llevar a cabo el retiro del animal sin que representara riesgo para este ni para las personas.
En seguimiento a esta alerta, los elementos de la Estación de San Juan Argueta se movilizaron al referido punto y pudieron determinar que se trataba de un ave conocido como "Trogón de Montaña", una especie derivada del Quetzal, ave nacional de Guatemala.
"Fue localizado en una vivienda, por lo que el personal rápidamente aplicó los protocolos de manejo de fauna silvestre para garantizar la seguridad del ave sin causarle daño", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.
Agregó que posteriormente se coordinó con personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para el resguardo del ejemplar, por lo que será esta entidad la que queda a cargo del caso.
Acerca de esta especie
El Trogón de Montaña es una especie de ave perteneciente a la familia Trogonidae, reconocida por su plumaje vistoso y su apariencia elegante. Habita principalmente en bosques montanos y nublados de regiones tropicales, donde prefiere áreas con vegetación densa y árboles altos. Esta ave suele encontrarse a altitudes medias y altas, y se caracteriza por un comportamiento tranquilo y discreto, permaneciendo largos periodos posada mientras observa su entorno.
En cuanto a su alimentación, el Trogón de Montaña es principalmente frugívoro (que se alimenta de frutos), aunque también consume insectos y pequeños invertebrados, lo que lo convierte en un elemento importante para la dispersión de semillas en su ecosistema.
Su reproducción ocurre generalmente durante la temporada lluviosa, cuando construye su nido en cavidades de árboles en descomposición. Debido a la pérdida de hábitat causada por la deforestación, algunas poblaciones de esta especie se consideran vulnerables, lo que resalta la importancia de conservar los bosques donde habita.