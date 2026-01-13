Capturan a pareja del "Smoking", reo fugado de Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad confirmaron este martes, 13 de enero, la captura de una mujer que tenía en su contra cuatro órdenes de captura vigentes por seis delitos diferentes. Se trata de la pareja de uno de los 20 líderes pandilleros que se fugaron de la cárcel Fraijanes II.
La sindicada fue identificada como Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz, de 37 años, quien es conviviente de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias "El Smoking", a quien las autoridades continúan buscando y por quien se ha ofrecido una recompensa de Q150 mil a cambio de información que lleven a su detención.
La sospechosa fue ubicada en un inmueble de residenciales Pradera Las Flores, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala, en un operativo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de Delitos contra la Vida, que trabajaron junto con fiscales del Ministerio Público.
Las órdenes de captura contra Leiva fueron emitidas en los años 2022 y 2023 por un juzgado de Guatemala por diferentes cargos, incluidos exacciones intimidatorias, asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas y lavado de dinero u otros activos.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), esta diligencia es parte del proceso de investigación que se realiza en seguimiento la búsqueda de los líderes del Barrio 18, fugados el año pasado de la cárcel de Fraijanes II.