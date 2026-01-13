 Capturan a pareja del "Smoking", reo fugado de Fraijanes II
Nacionales

Capturan a pareja del "Smoking", reo fugado de Fraijanes II

La sindicada tiene cuatro órdenes de captura vigentes por seis delitos.

Compartir:
Esther Leiva Paz, pareja del líder pandillero alias "El Smoking", uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II., PNC
Esther Leiva Paz, pareja del líder pandillero alias "El Smoking", uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este martes, 13 de enero, la captura de una mujer que tenía en su contra cuatro órdenes de captura vigentes por seis delitos diferentes. Se trata de la pareja de uno de los 20 líderes pandilleros que se fugaron de la cárcel Fraijanes II.

La sindicada fue identificada como Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz, de 37 años, quien es conviviente de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias "El Smoking", a quien las autoridades continúan buscando y por quien se ha ofrecido una recompensa de Q150 mil a cambio de información que lleven a su detención.

La sospechosa fue ubicada en un inmueble de residenciales Pradera Las Flores, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala, en un operativo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de Delitos contra la Vida, que trabajaron junto con fiscales del Ministerio Público.

Las órdenes de captura contra Leiva fueron emitidas en los años 2022 y 2023 por un juzgado de Guatemala por diferentes cargos, incluidos exacciones intimidatorias, asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas y lavado de dinero u otros activos.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), esta diligencia es parte del proceso de investigación que se realiza en seguimiento la búsqueda de los líderes del Barrio 18, fugados el año pasado de la cárcel de Fraijanes II.

En Portada

Capturan a pareja del Smoking, reo fugado de Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a pareja del "Smoking", reo fugado de Fraijanes II

01:07 PM, Ene 13
Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSEt
Nacionales

Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSE

01:18 PM, Ene 13
Gerardo Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Luis Fernando Tenat
Deportes

Gerardo Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Luis Fernando Tena

01:53 PM, Ene 13
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadast
Farándula

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadas

12:05 PM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos