 Desalojan a los manifestantes en la ruta hacia Renovación 1
Nacionales

Desalojan a los manifestantes en la ruta hacia Renovación 1

Ambiente de tensión se vive en cercanías de la cárcel Renovación 1 ante el amotinamiento de varios reclusos.

Bomberos Vountarios enviaron unidades de emergencia a tres carceles del país ante reportes de amotinamiento., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Vountarios enviaron unidades de emergencia a tres carceles del país ante reportes de amotinamiento. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Autoridades lograron ingresar a la cárcel Renovación 1 tras disipar una manifestación en la que supuestos familiares de los privados de libertad habían hecho una cadena humana para impedir el paso de vehículos durante este sábado 17 de enero de 2026. Luego de desalojar a los inconformes, las autoridades lograron llegar hasta el penal donde tratan de recuperar el control de las instalaciones.

Según un reporte desde el lugar de los hechos, el ambiente de tensión continúa en la cárcel Renovación 1 y desde una de las torres se logró observar a por lo menos cuatro reclusos manteniendo el control de las instalaciones; uno de ellos portando un chaleco del Sistema Penitenciario.

Según información extraoficial, en el lugar hay por lo menos cinco guardias de Presidios retenidos y otros habría escapado para resguardar su vida ante los hechos de violencia. Preliminarmente, se reportó que los reclusos mantienen el dominio de todo el penal.

Asimismo, fuentes en el área especificaron que los inconformes habrán incendiado todo a su paso, incluyendo papelería interna dentro de una de las oficinas. Por el momento se habla que hay su subdirector retenido.

Bombeos en el lugar

La Cruz Roja Guatemalteca informó por medio de sus canales oficiales que envió unidades de emergencia y ambulancias a varios centros de privación de libertad como parte de un protocolo para atender los hechos reportados. De la misma manera, Bomberos Voluntarios reportaron que mantienen presencia cerca de las cárceles donde se reportan los conflictos, a manera de prevención.

Ambas instituciones de rescate publicaron imágenes en las que varias ambulancias permanecen en los alrededores de los recintos carcelarios. Además, en Renovación 1 se tiene el reporte de que las fuerzas de seguridad se mantienen en alerta porque existe riesgo de fuga de reclusos.

De manera extraoficial se reportó que el incendio de un carro, a inmediaciones de la carretera entre Taxisco y Escuintla, pudo haberse tratado de una fuga, pero ese extremo no ha sido confirmado.  

Con información del corresponsal Reyes Realy de Emisoras Unidas FM.

