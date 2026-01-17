 Familiares de reos bloquean la ruta hacia Renovación 1
Nacionales

Familiares de reos bloquean la ruta hacia Renovación 1

En el lugar, los inconformes no permiten el paso de vehículos, incluyendo motocicletas y automóviles.

Familiares de reclusos hacen un bloqueo en la ruta entre Taxisco Santa Rosa y Escuintla. , Redes sociales.
Familiares de reclusos hacen un bloqueo en la ruta entre Taxisco Santa Rosa y Escuintla. / FOTO: Redes sociales.

Reos del centro carcelario Renovación 1 mantienen un motín durante la mañana de este sábado 17 de enero de 2026, lo cual generó, entre otros incidentes, un bloqueo sobre la carretera que conduce hacia ambos centros carcelarios por supuestos familiares de los prisioneros.

En un recorrido por el lugar, se constató que los inconformes realizaron una cadena humana para impedir el paso de todo tipo de vehículos como motocicletas y carros particulares.

Además, en el lugar se habla de que dos carros prendieron en llamas, aunque se desconocen detalles de este extremo.

El bloqueo se ubica en el kilómetro 58.5 de la carretera que comunica de Taxisco Santa Rosa, hacia Escuintla, informaron fuentes ubicadas en el lugar de los hechos.

Bomberos se movilizan al lugar

Cabe destacar que diferentes cuerpos de socorro confirmaron que movilizaron unidades de emergencia a diferentes cárceles del país.

Los rescatistas indicaron que enviaron unidades contra incendios, ambulancias y otros paramédicos especializados a las tres cárceles en las que se reportan disturbios durante la jornada.

Con información de la periodista Dayana Rashón y del corresponsal Reyes Realy, de Emisoras Unidas FM.

Arévalo destaca avances y reconoce retos en infraestructura y seguridad

El Presidente, Bernardo Arévalo, también anunció ocho grandes metas para este 2026.

