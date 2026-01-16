Arévalo destaca avances y reconoce retos en infraestructura y seguridad

El Presidente, Bernardo Arévalo, presentó la noche de este viernes 16 de enero, su informe abierto al pueblo de Guatemala, en su segundo año de Gobierno y destacó avances del programa "Mano a Mano"; "Crédito Tob'anik"; "Mi Primera Casa" y en temas como salud, educación, además reconoció que mantiene retos en infraestructura y seguridad ciudadana.
Arévalo subrayó como uno de sus mayores logros la intervención en el sistema educativo, detallando el remozamiento de 23.000 centros escolares en dos años y la apertura de más de 500 nuevos institutos de educación básica y diversificados.
En cuanto al sistema sanitario, el presidente contrastó su gestión con la anterior, informando sobre la habilitación de 82 puestos de salud —entre construcción y remozamiento— frente a los cuatro realizados en el periodo gubernamental previo, asegurando además un nivel de abastecimiento de medicamentos sin precedentes.
Arévalo destacó la entrega de casi 200 becas universitarias y más de 8.000 becas de inglés, así como el apoyo a la vivienda mediante el programa 'Mi primera casa', que otorgó más de 600 créditos en un año.
Asimismo, informó sobre el apoyo al agro a través del crédito 'Tobanik', beneficiando a más de 500 pequeños y medianos productores.
"Sabemos que queda mucho trabajo por hacer, muchos cambios que impulsar y grandes pasos que dar en busca del bienestar de nuestro pueblo; eso no quiere decir que no reconozcamos que hay áreas en donde no hemos alcanzado los resultados que quisiéramos entregar al pueblo de Guatemala. En la infraestructura vial y en el combate contra la delincuencia permanecen retos en donde sabemos que necesitamos entregar más y mejores resultados, pero tenemos la determinación de llevarlo a cabo en los dos años que nos restan", manifestó el Presidente, Arévalo en su intervención.
Respecto a la infraestructura estratégica, Arévalo valoró la contratación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para acelerar la modernización de Puerto Quetzal y los primeros pasos para la interconexión ferroviaria con la frontera de México.
Metas 2026
El mandatario también anunció ocho grandes metas para este 2026, entre las que destacó desarrollo social a través del programa "Mano a Mano" en los municipios con mayor indice de pobreza en el país; caminos y carreteras, con seis proyectos de infraestructura que se realizarán en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos; la construcción de hospitales en los departamentos y el inicio de la construcción del Hospital Nacional contra el Cáncer.
El mandatario también indicó que se inauguran seis nuevas farmacias departamentales; 90 nuevas farmacias municipales y 18 nuevas farmacias en los hospitales.
"Aceleraremos los procesos de electrificación rural, para llegar a casi 124 mil hogares nuevos", indicó.
También indicó que se sumarán nuevos centros educativas y 10 mil escuelas remozadas, además se iniciará construcción de 10 institutos tecnológicos en los departamentos.
Arévalo destacó que avanzarán en la construcción de las nuevas cárceles de máxima seguridad en Masagua y en Izabal, además redoblarán los esfuerzos en patrullajes combinados para combatir al crimen y a la violencia.
El mandatario agregó que se impulsarán seis grandes proyectos estratégicos en el turismo, para fortalecer la economía.
Elecciones secundarias
El presidente cerró su intervención recordando que 2026 será un año decisivo para la justicia en Guatemala, con la renovación de cortes y del Ministerio Público, instando al pueblo a mantenerse vigilante para consolidar la democracia.
El mandatario indicó que durante años la justicia en Guatemala ha causado el sufrimiento injustificado de muchas personas inocentes, "Ha sido sinónimo de cooptación y de redes de actores oscuros que viven del abuso, de la impunidad y la corrupción que persiguen y criminalizan a quienes luchan por la justicia y por la democracia", expresó.
Arévalo expresó que llegó el momento en que debe acabar "El año 2026 estará marcado por la designación de nuevas autoridades en instituciones que son clave y que al día de hoy han sido utilizadas como trincheras de intereses egoístas que intentan frenar a toda costa los cambios que la población guatemalteca demanda", expresó
"Hemos visto con absoluta claridad el rostro de los corruptos que se aferran a sus puestos de poder para crear barreras de impunidad y que han abandonado por completo su mandato de cuidar y fortalecer nuestras instituciones democráticas; sus abusos descarados buscan hacernos sentir que ninguna lucha por la dignidad vale la pena y que Guatemala, este país maravilloso que tanto amamos es incapaz de librarse", expresó Arévalo.
"Este año se nos presenta la oportunidad de decirle adiós a ese pasado doloroso lleno de temor. Tendremos la oportunidad de decirle adiós a quienes secuestraron la justicia e intentaron romper nuestra Democracia. Este año vamos a recuperar nuestro sistema de justicia y lo haremos juntos", agregó el mandatario.
Bernardo Arévalo reiteró su llamado a la población de estar atentos a estos procesos de elección secundaria
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*