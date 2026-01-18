EE. UU. emite recomendaciones para sus ciudadanos

La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, este domingo 18 de enero de 2026, luego de que murieran siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en ataques armados. La instancia pidió a sus ciudadanos que se mantengan atentos a las noticias locales y fuentes oficiales por los ataques armados.
"Hay informes de violencia y ataques armados contra la policía en toda la Ciudad de Guatemala. Se ha ordenado al personal de la Embajada de los Estados Unidos para que se refugie en el lugar".
Además, la sede diplomática indicó que "se ha programado una conferencia de prensa guatemalteca para proporcionar más detalles adicionales".
Siga las noticias locales para obtener más información", solicitaron.
Sugerencias de la embajada de EE. UU.
La sede diplomática pidió estar atentos a las actualizaciones de los medios de comunicación local, evitar las multitudes y las manifestaciones, mantener un perfil bajo, notificar a sus amigos y familiares que se encuentra bien.
Agregaron que deben estar atentos a su entorno, revisar planes de seguridad personal, minimizar los desplazamientos innecesarios.