PMT instalará carriles reversibles

Este martes 20 de enero, los establecimientos educativos retomarán sus actividades, por lo que aumentará nuevamente el tráfico en la Ciudad de Guatemala y nuevamente se habilitarán los carriles reversibles, informó el intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo.
El funcionario indicó que luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció que este martes se reanudan las clases y actividades educativas en la Ciudad de Guatemala, se estará implementando los 46 carriles reversibles en la ciudad; también habrá disposición de 850 agentes y más de 300 unidades de señalización.
"Recuerde salir temprano a sus actividades, porque la normalidad vuelve a la Ciudad de Guatemala", manifestó Amílcar Montejo.
El Ministerio de Educación confirmó que, a partir del martes 20 de enero, se reanudarán las clases presenciales. De esta manera, se levantó la suspensión que se aplicó a nivel nacional derivado de la situación de violencia en el marco de la cual murieron nueve policías.
La cartera indicó en un comunicado que, en atención a las disposiciones y lineamientos de seguridad emitidos por las autoridades correspondientes, se estarían retomando las clases con normalidad en todo el país.
Esta disposición se aplica para los centros educativos privados, por cooperativa y municipales cuyos ciclos escolares de encuentran en curso.
El Mineduc aseguró que mantiene coordinación con las instituciones responsables de la seguridad pública y reitera el llamado a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales.