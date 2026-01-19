Congreso aprueba estado de sitio por 30 días

Tras una larga discusión e intercambio de señalamientos entre diputados oficialistas y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Congreso de la República aprobó el estado de sitio, bajo el númeral 1-2026.
Aunque se promovía que la vigencia del estado de sitio fuera por 15 días, finalmente dicha moción fue improbada y fue aprobado por 30 días.
Los diputados también aprobaron con 148 votos, una enmienda que permite la suspensión temporal de visitas a los centros de detención fue aprobada, durante el estado de sitio.
Estado de sitio
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el pasado domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.
La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.
El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.
El mandatario subrayó durante su mensaje a la nación que "no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala".
De acuerdo al presidente, la estrategia "contra los criminales está teniendo éxito" y por ello "están desesperados".
Según el mandatario los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y "en represalia a los exitosos operativos" este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.
"Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", añadió.
El mandatario recalcó que la declaración del estado de sitio no alterará las "vida cotidiana" de la población ni la "movilidad de la población", más allá de la suspensión de la jornada educativa programada para este lunes en el ámbito privado y público.
Arévalo de León puntualizó además que "sabemos quienes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras", que "resisten y buscan infundir terror" porque "este año Guatemala recuperará su sistema de justicia", en referencia al cambio de fiscal general programado para mayo, además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.
Los ataques de los presuntos pandilleros contra la Policía Nacional Civil dejaron ocho agentes asesinados, además de un presunto sicario también fallecido.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*