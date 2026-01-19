Familias de policías víctimas de ataques terroristas recibirán apoyo económico

El Congreso de la República aprobó este lunes, 19 de enero, el Acuerdo 3-2026 que proporciona un apoyo económico del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal vigente del Congreso, a las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos durante los ataques terroristas cometidos por miembros del barrio 18.
Con 147 votos a favor los diputados aprobaron la moción privilegiada presentada por el diputado Samuel Pérez, que establece un apoyo económico de Q300 mil a las familias de los agentes fallecidos el pasado fin de semana.
Además, se establece un apoyo de Q100 mil para las víctimas que hayan sufrido lesiones, durante los ataques terroristas y por todo el tiempo que dure el estado de sitio emitido por el Organismo Ejecutivo a través del Decreto Gubernativo número 1-2026, la cual será entregada a sus respectivas familias conforme el dato oficial que habrá que indicar la autoridad correspondiente.
Expresar sus muestras de profundo pesar y lamento por los hechos ocurridos el 18 de enero de 2026, en los cuales fallecieron agentes de la Policia Nacional Civil en el cumplimiento de su deber, hombres y mujeres, cuyas muertes constituyen un atentado directo contra el orden público, el Estado de derecho y la seguridad de la población.
Además se guardó un minuto de silencio, en memoria de las victimas de estos actos de violencia.
Las víctimas mortales de la jornada violenta que vivió ayer Guatemala fueron identificadas como:
- Claudia Azucena Muñoz Ramos.
- Samuel Valentín Matul Obispo.
- José Efraín Revolorio Barrera.
- Luis Alexander Zetino Pérez.
- Fernando Alexander Batres Ordoñes.
- Geovani Darío Tecú Sesam.
- Sammy Iván López García.
- Diana Rosmery Chávez Alarcón.
- Frallan William Medrano Pernillo
El acuerdo también expresa las muestras de pesar del Organismo Legislativo y solicita la investigación de los hechos para el debido esclarecimiento.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*