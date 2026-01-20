 Municipalidad cancela Carnaval Mazateco
Nacionales

Municipalidad cancela Carnaval Mazateco

Tras una evaluación de la seguridad nacional, la municipalidad de Mazatenango tomó la decisión de suspender el tradicional Carnaval Mazateco.

La municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, anunció la noche de este martes 20 de enero, que tras una evaluación responsable del contexto actual de seguridad a nivel nacional, se tomó la decisión de suspender el tradicional Carnaval Mazateco 2026.

La municipalidad detalló que dicha medida obedece a la situación de inseguridad en el país, evidenciada recientemente por hechos violentos y ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil, vinculados al accionar del crimen organizado.

"Dichos acontecimientos representan un riesgo para la seguridad de la población, especialmente en actividades que implican concentraciones masivas.", detalló la comuna de Mazatenango. 

La Municipalidad indicó que la prioridad es proteger la vida y la integridad de las familias mazatecas, visitantes y participantes. "En este momento, no existen las condiciones necesarias para garantizar un evento seguro y responsable.", detalló la municipalidad en un comunicado. 

La municipalidad aclaró que el concierto de La Arrolladora Banda El Limón se mantiene en pie como una actividad independiente, programada para la fecha y hora previamente anunciadas, "la organización y responsabilidad en materia de seguridad corresponden exclusivamente a la productora del evento.", indicó.

Estado de sitio

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el pasado domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.

El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

El mandatario subrayó durante su mensaje a la nación que "no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala".

De acuerdo al presidente, la estrategia "contra los criminales está teniendo éxito" y por ello "están desesperados".

Según el mandatario los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y "en represalia a los exitosos operativos" este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.

En medio de pedidos de justicia, Guatemala despide a policías asesinados

Dos de los agentes de PNC fueron sepultados en el oeste del país. Mientras tanto, en la capital se rindieron honras fúnebres a otro de los policías.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

