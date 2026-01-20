Guatemala rinde homenaje a agentes de PNC asesinados

Los cuerpos de dos de los diez policías asesinados el domingo pasado en Guatemala fueron velados este martes en el oeste del país, mientras el presidente Bernardo Arévalo de León manifestó su indignación por los fallos del Ministerio Público (Fiscalía) contra los presuntos sicarios.
Entre lágrimas, los familiares de Frallan Medrano Pernillo y Claudia Muñoz Ramos les dieron el último adiós en el departamento de Jutiapa, a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.
Medrano Pernillo, de 26 años, fue velado en el municipio de San José Acatempa, mientras que Muñoz Ramos (28), en el municipio El Jícaro, donde fue enterrada por la tarde.
"Este dolor no se lo recomiendo a nadie. Ella (Muñoz Ramos) entró a la policía con el gran anhelo de sacar adelante a su familia", contó a EFE Manuel Godoy, cuñado de la agente. "No hay palabras para expresar este gran dolor", dijo con tristeza.
También un vecino de la agente en Jutiapa, quien se identificó como Marvin, contó a EFE que era "una persona dedicada al servicio" y que tenía pensado en algún momento "cambiar de trabajo".
El féretro de Muñoz Ramos fue acompañado por unas 500 personas.
Honras fúnebres a agente fallecido
Los diez policías asesinados fueron atacados el domingo por presuntos pandilleros en represalia de que las autoridades tomaran el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado.
Los atentados tuvieron lugar de manera coordinada el domingo por la mañana en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.
El día de los hechos murieron ocho de los uniformados, uno más falleció en la madrugada del día siguiente tras permanecer en el área de cuidados intensivos. Mientras tanto, en las últimas horas perdió la vida Juan Antonio Paredes Mayen, otro de los agentes heridos, tras permanecer dos días en estado grave.
En la sede de la Dirección General de la PNC se realizaron hoy las honras fúnebres del agente de policía caído en cumplimiento del deber mientras realizaba patrullajes preventivos en la zona 18. El homenaje póstumo se efectuó en la Galería de Honor con la presencia de sus familiares, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y otras autoridades de esa cartera y de la policía.
Paredes Mayen era originario de Baja Verapaz y contaba con 4 años y 6 meses de servicio. Estuvo asignado a la Dipafront y posteriormente la Comisaría 12, siendo esta su última área de servicio.
Denuncia del presidente
Algunos de los nueve presuntos pandilleros detenidos como supuestos sicarios de la matanza fueron puestos a disposición de un juez el lunes por la tarde y el resto podría continuar su primera declaración entre hoy y mañana.
Sin embargo, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, denunció el lunes por la noche que el Ministerio Público ha protegido judicialmente a algunos de los acusados por los asesinatos.
"Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala", expuso el gobernante mediante sus canales oficiales de comunicación.
Arévalo de León puntualizó que el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción desde hace tres años, acusó solamente por delitos menores a los presuntos asesinos de los policías.
"En lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas", aseveró el mandatario.
Uno de los nueve detenidos por la matanza, identificado como Harol Salguero, de 19 años, fue presentado el lunes ante un juez, pero fue solamente acusado por tenencia de armas y promoción de la drogadicción.
Al respecto, el Ministerio Público indicó en un comunicado de prensa que "el proceso penal se encuentra en sus primeras fases" y que ello "no lo exonera" de otros cargos.