Aumenta el número de policías muertos por ataques terroristas del barrio 18

La noche de este lunes 19 de enero, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), lamentaron la muerte del agente de la PNC Juan Antonio Paredes Mayén, quien fue atacado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Con la muerte del agente Paredes Mayén, el número de agentes fallecidos por los ataques terroristas cometidos por el barrio 18, aumenta a 10.
Paredes Mayen, de 31 años, era originario de Ixchel, Granados, Baja Verapaz y. presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo, y tras permanecer hospitalizado murió.
Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad por su presunta vinculación con el asesinato de 10 policías el domingo en ataques coordinados atribuidos a las pandillas, según informaron este lunes diversas fuentes oficiales.
La Policía Nacional Civil informó que las capturas se registraron durante la tarde y noche del domingo en diversos puntos de la capital del país centroamericano.
El director de la policía, David Custodio Boteo, aseguró este lunes que en el allanamiento a uno de los presuntos pandilleros arrestados se encontró un teléfono celular donde se detallaban los planes para atacar a las fuerzas de seguridad.
"Tenía la planificación operativa de uno de los hechos", relató esta mañana Custodio Boteo.
Uno de los detenidos ha sido identificado como Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, presunto miembro de la pandilla Barrio 18, a quien las autoridades señalan como el responsable de asesinar a dos agentes de la policía.
Los agentes asesinados son:
- José Efraín Revolorio (25 años)
- Luis Zetino Pérez (30)
- Iván López García (33)
- Giovanni Darío Tecún (46)
- Claudia Muñoz Ramos (28)
- Samuel Matul Obispo (30)
- Fernando Batres Ordóñez (34)
- Diana Chávez Alarcón (28)
- William Medrano Pernillo (26)
- Juan Antonio Paredes Mayén (31)
Los 10 policías fueron asesinados el domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.