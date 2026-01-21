 Dos detenidos por trasladar fuertes sumas de dinero sin justificar su procedencia
Nacionales

Dos detenidos por trasladar fuertes sumas de dinero sin justificar su procedencia

Los sospechosos fueron ubicados en Petén y Sacatepéquez.

Las fuerzas de seguridad reportaron que en operativos llevados a cabo en las últimas horas en distintos puntos fueron capturadas dos personas que fueron sorprendidas cuando trasladaban fuertes sumas de dinero sin poder justificar su procedencia.

Uno de los casos se reportó en el municipio de San Luis, en el departamento de Petén, donde en el marco de un operativo de coordinación institucional fue sorprendido un hombre de 29 años de edad trasladando efectivo.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso fue sorprendido cuando viajaba en un vehículo tipo picop llevado de manera ilegal dos pistolas, cinco cargadores y 99 municiones. Además, se le decomisaron 36 mil 012 dólares beliceños, aproximadamente 135 mil 500 quetzales.

Mujer llevaba más de Q350 mil

Por aparte, se informó que los policías de la comisaría de Sacatepéquez reportaron que en el kilómetro 82.8 ruta Nacional 14, en la entrada al municipio de San Juan Alotenango, se sorprendió a una mujer de 45 años que también llevaba dinero sin poder explicar su origen.

"En un picop llevaba 350 mil, de lo cual no justificó su procedencia, por lo que fue puesta a disposición de un juzgado donde solventará su situación legal", indicó un portavoz de la PNC.

