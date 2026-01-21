 Hombre incendiando un vehículo estacionado en Mixco
Nacionales

Video capta a hombre incendiando un vehículo estacionado en Mixco

Así fue el momento en que un hombre prendió fuego a una camioneta en Mixco.

Hombre incendia vehículo estacionado en Mixco y huye del lugar., Captura de pantalla video de X.
Hombre incendia vehículo estacionado en Mixco y huye del lugar. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado alarma entre vecinos de Mixco, al mostrar el momento exacto en que un hombre prende en llamas un vehículo estacionado en la vía pública y luego se da a la fuga. El hecho ocurrió en la 14 avenida C y 1a calle, colonia Lo de Fuentes, zona 11 de dicho municipio, según confirmaron registros de cámaras de seguridad del sector.

Las imágenes, captadas la noche del martes 20 de enero alrededor de las 20:30 horas, muestran a un sujeto con capucha negra acercándose de forma sigilosa a una camioneta estacionada. En el video se observa cómo el individuo rocía gasolina en la parte inferior del vehículo y posteriormente le prende fuego. Segundos después, vuelve a lanzar combustible en la parte superior, lo que provoca que las llamas se intensifiquen rápidamente. Tras iniciar el incendio, el hombre huye del lugar.

Camioneta sufrió daños considerables 

Pese a que el ataque ocurrió en horas de la noche, ninguna persona ni autoridad se percató de inmediato del hecho. Fueron vecinos del sector quienes, al notar el fuego, alertaron a los cuerpos de socorro para evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que el automotor fuera consumido en su totalidad. No se reportaron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños considerables.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este incidente. Se desconoce la identidad del responsable y los motivos que lo llevaron a provocar el incendio.

Vecinos de Lo de Fuentes expresaron su preocupación por la falta de vigilancia en el área y pidieron mayor presencia policial, ante el temor de que hechos similares puedan repetirse. El video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales, mientras la comunidad exige respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades.

