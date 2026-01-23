Motorista pierde la vida en accidente en zona 10

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento exacto en que un motorista pierde la vida tras colisionar con un camión recolector de basura en la zona 10 de la ciudad capital. Las imágenes del trágico accidente comenzaron a circular en redes sociales en las últimas horas.
El percance ocurrió en la esquina de la 12 avenida y 16 calle, donde, según versiones preliminares, el conductor de la motocicleta no habría respetado la señal de alto instalada en el cruce. En el video se observa cómo el motorista se pasa el alto y queda a medio camino justo cuando el camión recolector transitaba por la vía principal, provocándose el fuerte impacto.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y confirmaron que la víctima, un hombre de 24 años, ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el informe de los socorristas, el fallecimiento se debió a politraumatismo y trauma craneoencefálico producto del choque.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) consignaron al piloto del camión recolector, mientras que el Ministerio Público (MP) inició las diligencias correspondientes y recaba videos de vigilancia del sector para establecer con precisión las responsabilidades en este hecho.
Otro video evidencia imprudencia de motorista en Mixco
En otro material audiovisual que también circula en redes sociales, se observa la imprudencia de un motorista que puso en grave riesgo su vida y la de otros automovilistas en la ruta que conduce de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, hacia Las Charcas, zona 11.
El video, grabado desde un camión, muestra el instante en que el motorista acelera y suelta ambas manos del timón, avanzando varios metros sin maniobrar la motocicleta. El clip fue difundido con el objetivo de generar conciencia sobre los peligros de este tipo de conductas en la vía pública.
Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas a respetar las señales de tránsito, conducir con responsabilidad y utilizar el equipo de protección adecuado, recordando que la imprudencia al volante puede tener consecuencias fatales no solo para quien conduce, sino también para otros usuarios de la carretera.