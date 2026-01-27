 Accidente entre vehículo del Ejército y tráiler en Zacapa
Nacionales

Video revela brutal accidente entre vehículo del Ejército y tráiler en ruta al Atlántico

Captan en video accidente que involucra a vehículo del Ejército en ruta a Mayuelas, Zacapa.

Colisión entre vehículo del Ejército y tráiler., Captura de pantalla video de X.
Colisión entre vehículo del Ejército y tráiler. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

En redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en que se registra un accidente de tránsito que involucra un vehículo del Ejército de Guatemala y un tráiler, ocurrido en el kilómetro 164 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Mayuelas, Zacapa.

Las imágenes, captadas por un testigo que transitaba por el sector, evidencian que el conductor del vehículo militar se desplazaba de manera errática sobre una carretera de doble vía. En el video se observa cómo el automotor intenta rebasar a otros vehículos, maniobra que termina de forma abrupta cuando el piloto calcula mal la distancia y colisiona contra un tráiler que circulaba en sentido contrario.

El hecho se registró la tarde del 26 de enero de 2026 y, de acuerdo con lo observado en las grabaciones, el vehículo del Ejército sufrió daños considerables, mientras que el tráiler presentó únicamente un golpe leve. A pesar de la fuerza del impacto, no se reportaron personas con heridas de gravedad.

Consignan a elemento del Ejército de Guatemala 

Tras el accidente, otros testigos difundieron videos de los momentos posteriores, en los que se puede observar que el vehículo era conducido por un elemento del Ejército de Guatemala, ya que el hombre que desciende del automotor viste uniforme de la institución castrense. En las imágenes, el sujeto se muestra alterado y, según comentarios de quienes presenciaron el hecho, aparentaba estar bajo efectos de alcohol. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera oficial y serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer la situación.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las diligencias correspondientes. En uno de los clips que circulan en redes sociales se aprecia el momento en que el elemento castrense es consignado por las autoridades.

Hasta el cierre de esta nota se desconoce la identidad del involucrado y no existe una postura oficial por parte del Ejército de Guatemala sobre lo ocurrido.

